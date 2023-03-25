Военный аналитик США предрек скорое завершение СВО

26 марта 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Наступление ВСУ вскоре выдохнется, подчеркнул Шон Белл Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к завершению конфликта с Россией, так как украинские солдаты быстро выдохнутся, а поддержка от Запада ограничена. Об этом заявил американский военный аналитик Шон Белл. «Любое наступление, даже если оно будет успешным, в конечном итоге выдохнется <…> Западная военная поддержка хрупка, уже есть признаки того, что поставки вооружения ограничены», — подчеркнул Шон Белл в интервью Sky News. Он уточнил, что предстоящие боевые столкновения могут стать заключительной главой для российской спецоперации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его солдаты не готовы к предстоящему наступлению. Он подчеркнул, что ВСУ не хватает западного вооружения, в частности танков и систем залпового огня HIMARS. Недостаточную подготовку украинских солдат отметил и глава Купянска (город, подконтрольный Киеву — прим. URA.RU) Андрей Беседин. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту мирного населения Донбасса. Киев уточнял, что солдаты ВСУ готовят весеннее наступление.

Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к завершению конфликта с Россией, так как украинские солдаты быстро выдохнутся, а поддержка от Запада ограничена. Об этом заявил американский военный аналитик Шон Белл. «Любое наступление, даже если оно будет успешным, в конечном итоге выдохнется <…> Западная военная поддержка хрупка, уже есть признаки того, что поставки вооружения ограничены», — подчеркнул Шон Белл в интервью Sky News. Он уточнил, что предстоящие боевые столкновения могут стать заключительной главой для российской спецоперации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его солдаты не готовы к предстоящему наступлению. Он подчеркнул, что ВСУ не хватает западного вооружения, в частности танков и систем залпового огня HIMARS. Недостаточную подготовку украинских солдат отметил и глава Купянска (город, подконтрольный Киеву — прим. URA.RU) Андрей Беседин. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту мирного населения Донбасса. Киев уточнял, что солдаты ВСУ готовят весеннее наступление.