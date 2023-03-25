Военный аналитик США предрек скорое завершение СВО

Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к завершению конфликта с Россией, так как украинские солдаты быстро выдохнутся, а поддержка от Запада ограничена. Об этом заявил американский военный аналитик Шон Белл.
«Любое наступление, даже если оно будет успешным, в конечном итоге выдохнется <…> Западная военная поддержка хрупка, уже есть признаки того, что поставки вооружения ограничены», — подчеркнул Шон Белл в интервью Sky News. Он уточнил, что предстоящие боевые столкновения могут стать заключительной главой для российской спецоперации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его солдаты не готовы к предстоящему наступлению. Он подчеркнул, что ВСУ не хватает западного вооружения, в частности танков и систем залпового огня HIMARS. Недостаточную подготовку украинских солдат отметил и глава Купянска (город, подконтрольный Киеву — прим. URA.RU) Андрей Беседин.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту мирного населения Донбасса. Киев уточнял, что солдаты ВСУ готовят весеннее наступление.
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Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к завершению конфликта с Россией, так как украинские солдаты быстро выдохнутся, а поддержка от Запада ограничена. Об этом заявил американский военный аналитик Шон Белл. «Любое наступление, даже если оно будет успешным, в конечном итоге выдохнется <…> Западная военная поддержка хрупка, уже есть признаки того, что поставки вооружения ограничены», — подчеркнул Шон Белл в интервью Sky News. Он уточнил, что предстоящие боевые столкновения могут стать заключительной главой для российской спецоперации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его солдаты не готовы к предстоящему наступлению. Он подчеркнул, что ВСУ не хватает западного вооружения, в частности танков и систем залпового огня HIMARS. Недостаточную подготовку украинских солдат отметил и глава Купянска (город, подконтрольный Киеву — прим. URA.RU) Андрей Беседин. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту мирного населения Донбасса. Киев уточнял, что солдаты ВСУ готовят весеннее наступление.