25 марта 2023

Военный аналитик США предрек скорое завершение СВО

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Официальный сайт президента Украины, украинские солдаты
Наступление ВСУ вскоре выдохнется, подчеркнул Шон Белл Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к завершению конфликта с Россией, так как украинские солдаты быстро выдохнутся, а поддержка от Запада ограничена. Об этом заявил американский военный аналитик Шон Белл.

«Любое наступление, даже если оно будет успешным, в конечном итоге выдохнется <…> Западная военная поддержка хрупка, уже есть признаки того, что поставки вооружения ограничены», — подчеркнул Шон Белл в интервью Sky News. Он уточнил, что предстоящие боевые столкновения могут стать заключительной главой для российской спецоперации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его солдаты не готовы к предстоящему наступлению. Он подчеркнул, что ВСУ не хватает западного вооружения, в частности танков и систем залпового огня HIMARS. Недостаточную подготовку украинских солдат отметил и глава Купянска (город, подконтрольный Киеву — прим. URA.RU) Андрей Беседин.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту мирного населения Донбасса. Киев уточнял, что солдаты ВСУ готовят весеннее наступление.

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Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к завершению конфликта с Россией, так как украинские солдаты быстро выдохнутся, а поддержка от Запада ограничена. Об этом заявил американский военный аналитик Шон Белл. «Любое наступление, даже если оно будет успешным, в конечном итоге выдохнется <…> Западная военная поддержка хрупка, уже есть признаки того, что поставки вооружения ограничены», — подчеркнул Шон Белл в интервью Sky News. Он уточнил, что предстоящие боевые столкновения могут стать заключительной главой для российской спецоперации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его солдаты не готовы к предстоящему наступлению. Он подчеркнул, что ВСУ не хватает западного вооружения, в частности танков и систем залпового огня HIMARS. Недостаточную подготовку украинских солдат отметил и глава Купянска (город, подконтрольный Киеву — прим. URA.RU) Андрей Беседин. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту мирного населения Донбасса. Киев уточнял, что солдаты ВСУ готовят весеннее наступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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