Украинские чиновники усомнились в успехе контрнаступления

Мэр Купянска признал недостаточную подготовку ВСУ для наступления
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Украинский военный признал превосходство армии РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Купянска (город в Харьковской области, подконтрольный Киеву, прим. URA.RU) Андрей Беседин считает, что ВСУ недостаточно подготовлены к контрнаступлению на российскую армию. Об этом сообщает испанская газета El País.

«Для обороны нас достаточно, а для контрнаступления нет необходимого. Это мое личное мнение», — цитирует El País Беседина.

Также издание приводит слова украинского военного по прозвищу Арнаут. Он не жаловался на наличие вооружения во время учений в районе Харькова. Но при этом отметил, что российская армия лучше оснащена и ВСУ нужны немецкие танки Leopard для улучшения скорости и точности стрельбы.

Украина планирует провести весеннее наступление и ожидает западную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что контрнаступление на Россию предполагает захват Крыма. Власти Запорожья также ожидают, что ВСУ перейдут к активным действиям, так как на это направление стянули украинских военных. По информации СМИ, ВСУ собираются прорвать сухопутный мост в Крым и могут перейти к наступлению в Луганской и Запорожской областях. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский отметил, что ВСУ собираются пойти в атаку под Бахмутом (Артемовск) в ближайшее время.

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Мэр Купянска (город в Харьковской области, подконтрольный Киеву, прим. URA.RU) Андрей Беседин считает, что ВСУ недостаточно подготовлены к контрнаступлению на российскую армию. Об этом сообщает испанская газета El País. «Для обороны нас достаточно, а для контрнаступления нет необходимого. Это мое личное мнение», — цитирует El País Беседина. Также издание приводит слова украинского военного по прозвищу Арнаут. Он не жаловался на наличие вооружения во время учений в районе Харькова. Но при этом отметил, что российская армия лучше оснащена и ВСУ нужны немецкие танки Leopard для улучшения скорости и точности стрельбы. Украина планирует провести весеннее наступление и ожидает западную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что контрнаступление на Россию предполагает захват Крыма. Власти Запорожья также ожидают, что ВСУ перейдут к активным действиям, так как на это направление стянули украинских военных. По информации СМИ, ВСУ собираются прорвать сухопутный мост в Крым и могут перейти к наступлению в Луганской и Запорожской областях. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский отметил, что ВСУ собираются пойти в атаку под Бахмутом (Артемовск) в ближайшее время.
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