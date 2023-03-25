Украинские чиновники усомнились в успехе контрнаступления

Мэр Купянска признал недостаточную подготовку ВСУ для наступления

25 марта 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Украинский военный признал превосходство армии РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Купянска (город в Харьковской области, подконтрольный Киеву, прим. URA.RU) Андрей Беседин считает, что ВСУ недостаточно подготовлены к контрнаступлению на российскую армию. Об этом сообщает испанская газета El País. «Для обороны нас достаточно, а для контрнаступления нет необходимого. Это мое личное мнение», — цитирует El País Беседина. Также издание приводит слова украинского военного по прозвищу Арнаут. Он не жаловался на наличие вооружения во время учений в районе Харькова. Но при этом отметил, что российская армия лучше оснащена и ВСУ нужны немецкие танки Leopard для улучшения скорости и точности стрельбы. Украина планирует провести весеннее наступление и ожидает западную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что контрнаступление на Россию предполагает захват Крыма. Власти Запорожья также ожидают, что ВСУ перейдут к активным действиям, так как на это направление стянули украинских военных. По информации СМИ, ВСУ собираются прорвать сухопутный мост в Крым и могут перейти к наступлению в Луганской и Запорожской областях. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский отметил, что ВСУ собираются пойти в атаку под Бахмутом (Артемовск) в ближайшее время.

Мэр Купянска (город в Харьковской области, подконтрольный Киеву, прим. URA.RU) Андрей Беседин считает, что ВСУ недостаточно подготовлены к контрнаступлению на российскую армию. Об этом сообщает испанская газета El País. «Для обороны нас достаточно, а для контрнаступления нет необходимого. Это мое личное мнение», — цитирует El País Беседина. Также издание приводит слова украинского военного по прозвищу Арнаут. Он не жаловался на наличие вооружения во время учений в районе Харькова. Но при этом отметил, что российская армия лучше оснащена и ВСУ нужны немецкие танки Leopard для улучшения скорости и точности стрельбы. Украина планирует провести весеннее наступление и ожидает западную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что контрнаступление на Россию предполагает захват Крыма. Власти Запорожья также ожидают, что ВСУ перейдут к активным действиям, так как на это направление стянули украинских военных. По информации СМИ, ВСУ собираются прорвать сухопутный мост в Крым и могут перейти к наступлению в Луганской и Запорожской областях. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский отметил, что ВСУ собираются пойти в атаку под Бахмутом (Артемовск) в ближайшее время.