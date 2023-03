Зеленский признался, что ВСУ не готовы к контрнаступлению

Военные силы Украины (ВСУ) пока не готовы к контрнаступлению на восточном направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Пока не можем начать [контрнаступление]. Без танков, артиллерии и [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS [„Хаймарс“] мы не можем отправить наших солдат на передовую», — отметил украинский лидер, передает китайская газета The Japan News by The Yomiuri Shimbun. Он подчеркнул, что «для этого не сформировано абсолютно никаких условий». Известно, что интервью было взято у Зеленского в поезде по пути в Киев после посещения им подконтрольной Украине части Херсонской области. Ранее, 12 марта, командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский предупредил о начале контрнаступления Украины. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил эту информацию, сказав, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Бахмута (Артемовска). 16 марта экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уточнил, что ВСУ начнут контрнаступление тогда, когда у армии будет достаточное количество ракет большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».