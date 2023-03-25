В Тюменской области прогнозируют теплое лето

Синоптики: лето в Тюменской области обещает быть теплым

Тюменцам не зачем уезжать греться в другие города Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменцем рассказали, что лето в этом году будет теплым, а время от времени даже жарким. Об этом сообщают синоптики.

«В Тюменской области июнь будет теплым, временами даже жарким. Среднемесячная температура по прогнозам ожидается выше нормы. Если для региона характерны 17°С в начале лета, то в 2023 году будет немного теплее.», — сообщают синоптики в 72.RU.

По словам метеорологов, в июле тоже ожидается температура выше нормы на 60%, а норма — 18,7°С. В августе начнет холодать, но температура будет выше среднемесячной и будет мало осадков.