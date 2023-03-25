25 марта 2023
24 марта 2023

В Тюменской области прогнозируют теплое лето

Синоптики: лето в Тюменской области обещает быть теплым
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний день лета. Екатеринбург, радуга, лето в городе, радуга в фонтане
Тюменцам не зачем уезжать греться в другие города Фото:

Тюменцем рассказали, что лето в этом году будет теплым, а время от времени даже жарким. Об этом сообщают синоптики.

«В Тюменской области июнь будет теплым, временами даже жарким. Среднемесячная температура по прогнозам ожидается выше нормы. Если для региона характерны 17°С в начале лета, то в 2023 году будет немного теплее.», — сообщают синоптики в 72.RU.

По словам метеорологов, в июле тоже ожидается температура выше нормы на 60%, а норма — 18,7°С. В августе начнет холодать, но температура будет выше среднемесячной и будет мало осадков.

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Тюменцем рассказали, что лето в этом году будет теплым, а время от времени даже жарким. Об этом сообщают синоптики. «В Тюменской области июнь будет теплым, временами даже жарким. Среднемесячная температура по прогнозам ожидается выше нормы. Если для региона характерны 17°С в начале лета, то в 2023 году будет немного теплее.», — сообщают синоптики в 72.RU. По словам метеорологов, в июле тоже ожидается температура выше нормы на 60%, а норма — 18,7°С. В августе начнет холодать, но температура будет выше среднемесячной и будет мало осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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