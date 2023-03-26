26 марта 2023
25 марта 2023

Сургутянка обвинила банк в увеличении кредитного долга в 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегазбанк
Деньги нужны были для погашения ипотеки Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) обвинила «Сургутнефтегаз» в навязывании услуги, которая обошлась ей в дополнительные 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU женщина сообщила на условиях анонимности.

«Сотрудники „Сургутнефтегазбанка“ продали мне при оформлении кредита в пять миллионов рублей страховку, обошедшуюся более чем в 1,7 миллиона. Без нее кредит не оформляли. Позже я все же отказалась страховки в надежде вернуть деньги. Но мне досталось всего 200 тысяч рублей, плюс около ста тысяч они перевели страховой компании за оказанные услуги. А почти полтора миллиона рублей оставили себе в виде комиссии за оформление документов и перевод денег страховщикам», — сообщила собеседница.

Женщина не согласилась с решением банка и обратилась в региональное отделение общественного объединения по защите прав потребителей России. Руководитель отделения юрист Алексей Редькин посоветовал обратиться в суд. Что и сделала сургутянка.

За разъяснениями журналист агентства обратился в «Сургутнефтебанк», но там не стали комментировать ситуацию по телефону и попросили направить в их адрес официальный запрос, что и было сделано корреспондентом URA.RU. При этом в банке отметили, что подобное практикуют многие кредитные организации.

Ранее URA.RU сообщало, что банк «Открытие» обвинили в разводе на деньги клиентов из ХМАО. Они не соглашались выдавать жителю Сургута кредит, пока он не купит независимую гарантию на автомобиль.

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Жительница Сургута (ХМАО) обвинила «Сургутнефтегаз» в навязывании услуги, которая обошлась ей в дополнительные 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU женщина сообщила на условиях анонимности. «Сотрудники „Сургутнефтегазбанка“ продали мне при оформлении кредита в пять миллионов рублей страховку, обошедшуюся более чем в 1,7 миллиона. Без нее кредит не оформляли. Позже я все же отказалась страховки в надежде вернуть деньги. Но мне досталось всего 200 тысяч рублей, плюс около ста тысяч они перевели страховой компании за оказанные услуги. А почти полтора миллиона рублей оставили себе в виде комиссии за оформление документов и перевод денег страховщикам», — сообщила собеседница. Женщина не согласилась с решением банка и обратилась в региональное отделение общественного объединения по защите прав потребителей России. Руководитель отделения юрист Алексей Редькин посоветовал обратиться в суд. Что и сделала сургутянка. За разъяснениями журналист агентства обратился в «Сургутнефтебанк», но там не стали комментировать ситуацию по телефону и попросили направить в их адрес официальный запрос, что и было сделано корреспондентом URA.RU. При этом в банке отметили, что подобное практикуют многие кредитные организации. Ранее URA.RU сообщало, что банк «Открытие» обвинили в разводе на деньги клиентов из ХМАО. Они не соглашались выдавать жителю Сургута кредит, пока он не купит независимую гарантию на автомобиль.
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