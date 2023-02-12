Банк «Открытие» обвинили в разводе на деньги клиентов из ХМАО

13 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Без покупки независимой гарантии кредит не получить Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) банк «Открытие» выманивает у клиентов деньги, обязывая их покупать ненужную независимую гарантию при оформлении кредита на автомобиль. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения общественного объединения по защите прав потребителей России, юрист Алексей Редькин. В сургутском автосалоне мужчину при оформлении кредита банк «Открытие» обязал заключить соглашение со сторонней компанией на независимую гарантию автомобиля. Что стоило клиенту дополнительные 180 тысяч рублей. «Банк „Открытие“ без данной гарантии кредит не дает от слова совсем. Они вводят человека в заблуждение при заключении данного договора. И второе — при условиях этого договора. Например, указывая место решения споров только в городе Москве. На самом деле по закону человек сам выбирает, где судиться. И без разницы, поставил он в договоре подпись или нет. Все, что противоречит действующему законодательству о защите прав потребителей, не смотря на то, что человек расписался и поставили печать, это все недействительно. А вообще это такой классический вариант, извиняюсь за выражение, развода клиентов», — сообщил Редькин. Редькин сообщил, что данная комбинация напоминает некогда практиковавшуюся в банках схему развода со страховками, которые являлись основным условием при получении кредита. Но эта схема уже не работает. Люди научились бороться с этим. Плюс принят закон, регулирующий оформления страховок. «У них в договоре условия очень похожи на подобные страховки. В условиях данной гарантии словосочетание страховой случай просто заменили на гарантийный. Я считаю, что это метод обойти закон, регулирующий оформление страховок, и навязать клиентам все тоже самое, но с другим названием», — сообщил Редькин. Получить комментарии от представителей банка «Открытие» на момент публикации журналисту URA.RU не удалось. В адрес коммерческой организации был направлен официальный запрос. Сотрудники пресс-службы обещали прокомментировать случившееся, как только выяснят детали. Ранее URA.RU сообщало, что сургутянин отсудил миллион рублей у московского застройщика. Подать в суд на компанию «ЛСР Недвижимость» из-за бракованной квартиры и сорванные сроки сдачи объекта клиенту посоветовал Алексей Редькин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) банк «Открытие» выманивает у клиентов деньги, обязывая их покупать ненужную независимую гарантию при оформлении кредита на автомобиль. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения общественного объединения по защите прав потребителей России, юрист Алексей Редькин. В сургутском автосалоне мужчину при оформлении кредита банк «Открытие» обязал заключить соглашение со сторонней компанией на независимую гарантию автомобиля. Что стоило клиенту дополнительные 180 тысяч рублей. «Банк „Открытие“ без данной гарантии кредит не дает от слова совсем. Они вводят человека в заблуждение при заключении данного договора. И второе — при условиях этого договора. Например, указывая место решения споров только в городе Москве. На самом деле по закону человек сам выбирает, где судиться. И без разницы, поставил он в договоре подпись или нет. Все, что противоречит действующему законодательству о защите прав потребителей, не смотря на то, что человек расписался и поставили печать, это все недействительно. А вообще это такой классический вариант, извиняюсь за выражение, развода клиентов», — сообщил Редькин. Редькин сообщил, что данная комбинация напоминает некогда практиковавшуюся в банках схему развода со страховками, которые являлись основным условием при получении кредита. Но эта схема уже не работает. Люди научились бороться с этим. Плюс принят закон, регулирующий оформления страховок. «У них в договоре условия очень похожи на подобные страховки. В условиях данной гарантии словосочетание страховой случай просто заменили на гарантийный. Я считаю, что это метод обойти закон, регулирующий оформление страховок, и навязать клиентам все тоже самое, но с другим названием», — сообщил Редькин. Получить комментарии от представителей банка «Открытие» на момент публикации журналисту URA.RU не удалось. В адрес коммерческой организации был направлен официальный запрос. Сотрудники пресс-службы обещали прокомментировать случившееся, как только выяснят детали. Ранее URA.RU сообщало, что сургутянин отсудил миллион рублей у московского застройщика. Подать в суд на компанию «ЛСР Недвижимость» из-за бракованной квартиры и сорванные сроки сдачи объекта клиенту посоветовал Алексей Редькин.