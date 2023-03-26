Иосиф Пригожин заявил, что не помнит разговора, в котором критикует СВО и Путина

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не помнит беседы с бизнесменом и экс-сенатором Фархадом Ахмедовым. Во время этого разговора собеседники якобы критиковали СВО и руководство России.
«Я этого разговора не помню точно. А нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса… Эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились», — заявил Пригожин в разговоре порталом «Фонтанка». Он отметил, что люди в частной беседе могут говорить на разные темы. Однако самое главное — это то, что ты говоришь на деле, заключил он.
Продюсер отметил, что ему крайне неприятна история с видеозаписью, из-за нее он находится в шоковом состоянии. По словам Иосифа Пригожина, в последний раз он общался с Ахмедовым в январе. Продюсер заметил, что собирается провести экспертизу записи. «У меня болит душа за страну, но я не позволяю себе говорить такие вещи, которые там опубликованы», — подчеркнул Пригожин.
Ранее telegram-каналы стали распространять видео с якобы разговором Пригожина и Ахмедова. После этого продюсер заявил, что данные видеозаписи являются фейковыми.
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