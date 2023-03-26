Иосиф Пригожин заявил, что не помнит разговора, в котором критикует СВО и Путина

26 марта 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Иосиф Пригожин назвал фейком информацию о разговоре с критикой СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не помнит беседы с бизнесменом и экс-сенатором Фархадом Ахмедовым. Во время этого разговора собеседники якобы критиковали СВО и руководство России. «Я этого разговора не помню точно. А нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса… Эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились», — заявил Пригожин в разговоре порталом «Фонтанка». Он отметил, что люди в частной беседе могут говорить на разные темы. Однако самое главное — это то, что ты говоришь на деле, заключил он. Продюсер отметил, что ему крайне неприятна история с видеозаписью, из-за нее он находится в шоковом состоянии. По словам Иосифа Пригожина, в последний раз он общался с Ахмедовым в январе. Продюсер заметил, что собирается провести экспертизу записи. «У меня болит душа за страну, но я не позволяю себе говорить такие вещи, которые там опубликованы», — подчеркнул Пригожин. Ранее telegram-каналы стали распространять видео с якобы разговором Пригожина и Ахмедова. После этого продюсер заявил, что данные видеозаписи являются фейковыми.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не помнит беседы с бизнесменом и экс-сенатором Фархадом Ахмедовым. Во время этого разговора собеседники якобы критиковали СВО и руководство России. «Я этого разговора не помню точно. А нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса… Эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились», — заявил Пригожин в разговоре порталом «Фонтанка». Он отметил, что люди в частной беседе могут говорить на разные темы. Однако самое главное — это то, что ты говоришь на деле, заключил он. Продюсер отметил, что ему крайне неприятна история с видеозаписью, из-за нее он находится в шоковом состоянии. По словам Иосифа Пригожина, в последний раз он общался с Ахмедовым в январе. Продюсер заметил, что собирается провести экспертизу записи. «У меня болит душа за страну, но я не позволяю себе говорить такие вещи, которые там опубликованы», — подчеркнул Пригожин. Ранее telegram-каналы стали распространять видео с якобы разговором Пригожина и Ахмедова. После этого продюсер заявил, что данные видеозаписи являются фейковыми.