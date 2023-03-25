В ДТП попал автомобиль скорой помощи
В Екатеринбурге возле остановки «Ювелирная» внедорожник врезался в автомобиль скорой помощи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец событий.
«На улице 8 Марта возле остановки „Ювелирная“ внедорожник столкнулся со скорой помощью. Рядом с машинами оказывают помощь двум пострадавшим, из-за аварии сейчас огромная пробка», — рассказал читатель URA.RU.
Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что экипаж уже прибыл на место происшествия, устанавливаются подробности. В ГИБДД пообещали подробнее прокомментировать инцидент позднее.
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