В Екатеринбурге внедорожник врезался в скорую помощь. Фото, видео

26 марта 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

В ДТП попал автомобиль скорой помощи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге возле остановки «Ювелирная» внедорожник врезался в автомобиль скорой помощи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец событий. «На улице 8 Марта возле остановки „Ювелирная“ внедорожник столкнулся со скорой помощью. Рядом с машинами оказывают помощь двум пострадавшим, из-за аварии сейчас огромная пробка», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что экипаж уже прибыл на место происшествия, устанавливаются подробности. В ГИБДД пообещали подробнее прокомментировать инцидент позднее. Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге возле остановки «Ювелирная» внедорожник врезался в автомобиль скорой помощи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец событий. «На улице 8 Марта возле остановки „Ювелирная“ внедорожник столкнулся со скорой помощью. Рядом с машинами оказывают помощь двум пострадавшим, из-за аварии сейчас огромная пробка», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что экипаж уже прибыл на место происшествия, устанавливаются подробности. В ГИБДД пообещали подробнее прокомментировать инцидент позднее.