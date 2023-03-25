25 марта 2023

В Екатеринбурге внедорожник врезался в скорую помощь. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
В ДТП попал автомобиль скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге возле остановки «Ювелирная» внедорожник врезался в автомобиль скорой помощи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец событий.

«На улице 8 Марта возле остановки „Ювелирная“ внедорожник столкнулся со скорой помощью. Рядом с машинами оказывают помощь двум пострадавшим, из-за аварии сейчас огромная пробка», — рассказал читатель URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что экипаж уже прибыл на место происшествия, устанавливаются подробности. В ГИБДД пообещали подробнее прокомментировать инцидент позднее.

Фото:

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В Екатеринбурге возле остановки «Ювелирная» внедорожник врезался в автомобиль скорой помощи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец событий. «На улице 8 Марта возле остановки „Ювелирная“ внедорожник столкнулся со скорой помощью. Рядом с машинами оказывают помощь двум пострадавшим, из-за аварии сейчас огромная пробка», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что экипаж уже прибыл на место происшествия, устанавливаются подробности. В ГИБДД пообещали подробнее прокомментировать инцидент позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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