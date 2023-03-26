Экс-премьер Украины предрек перемирие Киева и Москвы

Экс-премьер Украины Азаров: экономика Украины развалится без мира с Россией

26 марта 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Николай Азаров заявил, что экономика Украины развалится без отношений с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киеву придется помириться с Москвой рано или поздно, потому что от этого зависит вся украинская экономика. Об этом рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров. Он отметил, что, пока отношения не наладятся, украинская экономика будет рушиться. «Рано или поздно отношения Киева и Москвы наладятся, потому что это требование украинской экономики и развития страны — чтобы были нормальные отношения с Россией. Пока их не будет, экономика Украины будет разрушаться», — написал Николай Азаров на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Азаров также отметил, что Украина не станет частью Европы и не вступит ни в какой европейский союз. По его мнению, это просто мифы. Для вступления Украины в Евросоюз нет никаких оснований. Президент Сербии Александр Вучич предсказал, что Украина попробует начать переговоры о вступлении в Евросоюз через три месяца. По его мнению, принятие страны в Евросоюз станет последней возможностью для Киева одержать победу в конфликте с Россией. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что отношения Украины и Запада неискренние: Европа и США используют Киев как инструмент борьбы с Россией, передают « Невские новости ».

Киеву придется помириться с Москвой рано или поздно, потому что от этого зависит вся украинская экономика. Об этом рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров. Он отметил, что, пока отношения не наладятся, украинская экономика будет рушиться. «Рано или поздно отношения Киева и Москвы наладятся, потому что это требование украинской экономики и развития страны — чтобы были нормальные отношения с Россией. Пока их не будет, экономика Украины будет разрушаться», — написал Николай Азаров на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Азаров также отметил, что Украина не станет частью Европы и не вступит ни в какой европейский союз. По его мнению, это просто мифы. Для вступления Украины в Евросоюз нет никаких оснований. Президент Сербии Александр Вучич предсказал, что Украина попробует начать переговоры о вступлении в Евросоюз через три месяца. По его мнению, принятие страны в Евросоюз станет последней возможностью для Киева одержать победу в конфликте с Россией. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что отношения Украины и Запада неискренние: Европа и США используют Киев как инструмент борьбы с Россией, передают «Невские новости».