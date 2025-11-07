В НАТО спланировали переброску 800 тысяч солдат на случай конфликта с Россией
НАТО собирается перебросить сотни тысяч солдат через Германию
Фото: miliman/pickupimage.com
В НАТО спланировали оперативную переброску 800 тысяч солдат через Германию на случай конфликта с Россией. Об этом сообщает немецкое издание.
«В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг», — пишет немецкая газета Zeit.
Планы НАТО содержат концепцию, которая предусматривает использование БПЛА и автономных оборонных систем, а также размещение большего количества тяжелого вооружения на восточной границе альянса. Ранее Financial Times сообщала о разработке Еврокомиссией и правительствами стран ЕС и НАТО плана по переброске военной техники.
