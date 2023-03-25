25 марта 2023

Свердловский депутат Госдумы: Галкин* оскорбляет российскую эстраду из зависти

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Галкин (признан иноагентом в РФ) оскорбляет звезд из зависти и жадности, считает Рябцева Фото:

Артист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) оскорбляет звезд российской эстрады из зависти, что они продолжают работать и зарабатывать в России. Об этом заявила депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева.

«Максимом Галкиным движет зависть и жадность. Зависть к бывшим коллегам по цеху, которые продолжают работать и зарабатывать в России. Им не приходится услужливо кричать бандеровские лозунги, подыгрывая пьяной украинской публике на третьесортных концертах», — написала Жанна Рябцева в своем telegram-канале.

Кроме этого, свердловский депутат Госдумы считает, что Галкиным движет жадность. «Максим — как мальчик Билли, который очень любил деньги, особенно государственные. Жизнь Галкина — судьба предателя», — добавила Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Юрий Швыткин написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ на Галкина из-за его шутки. Артист высмеял телеведущую Ольгу Скабееву, что депутат воспринял как угрозу убийством.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Артист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) оскорбляет звезд российской эстрады из зависти, что они продолжают работать и зарабатывать в России. Об этом заявила депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева. «Максимом Галкиным движет зависть и жадность. Зависть к бывшим коллегам по цеху, которые продолжают работать и зарабатывать в России. Им не приходится услужливо кричать бандеровские лозунги, подыгрывая пьяной украинской публике на третьесортных концертах», — написала Жанна Рябцева в своем telegram-канале. Кроме этого, свердловский депутат Госдумы считает, что Галкиным движет жадность. «Максим — как мальчик Билли, который очень любил деньги, особенно государственные. Жизнь Галкина — судьба предателя», — добавила Рябцева. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Юрий Швыткин написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ на Галкина из-за его шутки. Артист высмеял телеведущую Ольгу Скабееву, что депутат воспринял как угрозу убийством. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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