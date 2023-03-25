Свердловский депутат Госдумы: Галкин* оскорбляет российскую эстраду из зависти

Галкин (признан иноагентом в РФ) оскорбляет звезд из зависти и жадности, считает Рябцева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) оскорбляет звезд российской эстрады из зависти, что они продолжают работать и зарабатывать в России. Об этом заявила депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева.

«Максимом Галкиным движет зависть и жадность. Зависть к бывшим коллегам по цеху, которые продолжают работать и зарабатывать в России. Им не приходится услужливо кричать бандеровские лозунги, подыгрывая пьяной украинской публике на третьесортных концертах», — написала Жанна Рябцева в своем telegram-канале.

Кроме этого, свердловский депутат Госдумы считает, что Галкиным движет жадность. «Максим — как мальчик Билли, который очень любил деньги, особенно государственные. Жизнь Галкина — судьба предателя», — добавила Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Юрий Швыткин написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ на Галкина из-за его шутки. Артист высмеял телеведущую Ольгу Скабееву, что депутат воспринял как угрозу убийством.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента