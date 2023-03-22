На Галкина* написали заявление в Генпрокуратуру после шутки про Скабееву

22 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Депутат Юрий Швыткин рассчитывает, что после шутки Максима Галкина (признан иноагентом) будут приняты меры вплоть до уголовного преследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Юрий Швыткин написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ на артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Тот в ходе выступления пошутил про телеведущую Ольгу Скабееву, что депутат воспринял как угрозу убийством. «В недавнем выступлении на зарубежных гастролях [Максим Галкин] <…> допустил оскорбительные высказывания в адрес <…> телеведущей Ольги Скабеевой, возможно подпадающие под угрозу убийства», — написал Юрий Швыткин в своем telegram-канале. Далее депутат Госдумы подчеркнул, что подготовил запрос на имя генерального прокурора РФ и председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он рассчитывает, что в отношении Галкина будут приняты меры вплоть до уголовного преследования. Ранее Максим Галкин в ходе выступления пошутил, что если артист Филипп Киркоров окажется в зоне спецоперации, то перемирие будет обеспечено. «Особенно, если в руках будет голова [Ольги] Скабеевой», — заявил артист. Галкин уже не раз попадал в скандалы после того, как покинул Россию. Его уже лишили ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро» после выкриков артиста на концерте. Они были посвящены Украине. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

Депутат Госдумы Юрий Швыткин написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ на артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Тот в ходе выступления пошутил про телеведущую Ольгу Скабееву, что депутат воспринял как угрозу убийством. «В недавнем выступлении на зарубежных гастролях [Максим Галкин] <…> допустил оскорбительные высказывания в адрес <…> телеведущей Ольги Скабеевой, возможно подпадающие под угрозу убийства», — написал Юрий Швыткин в своем telegram-канале. Далее депутат Госдумы подчеркнул, что подготовил запрос на имя генерального прокурора РФ и председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он рассчитывает, что в отношении Галкина будут приняты меры вплоть до уголовного преследования. Ранее Максим Галкин в ходе выступления пошутил, что если артист Филипп Киркоров окажется в зоне спецоперации, то перемирие будет обеспечено. «Особенно, если в руках будет голова [Ольги] Скабеевой», — заявил артист. Галкин уже не раз попадал в скандалы после того, как покинул Россию. Его уже лишили ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро» после выкриков артиста на концерте. Они были посвящены Украине. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента