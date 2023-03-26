Бастрыкин ищет виновных в деле о курганской участнице ВОВ, которая не выходит из дома

27 марта 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкина заинтересовало дело об участнице ВОВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о 99-летней участнице Великой Отечественной войны, которая не может выйти из дома из-за луж. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председателю СК РФ будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав 99-летней участницы ВОВ, проживающей в Курганской области. В ходе мониторинга СМИ выявлены сведения о нарушении прав жительницы села Введенское, <…> возникшие в связи с бездействием местной администрации в вопросах расчистки улиц», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее администрация территории отдала часть дороги под садовые участки, из-за этого переулок сузился. Теперь сюда не может заехать ни один трактор, и расчистка от снега должным образом не осуществляется. URA.RU уже писало, что родственники ветерана передают ей еду, но сама женщина не может выходить из дома из-за образовавшихся луж. По факту случившегося курганскими следователями в конце марта организована проверка.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о 99-летней участнице Великой Отечественной войны, которая не может выйти из дома из-за луж. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председателю СК РФ будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав 99-летней участницы ВОВ, проживающей в Курганской области. В ходе мониторинга СМИ выявлены сведения о нарушении прав жительницы села Введенское, <…> возникшие в связи с бездействием местной администрации в вопросах расчистки улиц», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее администрация территории отдала часть дороги под садовые участки, из-за этого переулок сузился. Теперь сюда не может заехать ни один трактор, и расчистка от снега должным образом не осуществляется. URA.RU уже писало, что родственники ветерана передают ей еду, но сама женщина не может выходить из дома из-за образовавшихся луж. По факту случившегося курганскими следователями в конце марта организована проверка.