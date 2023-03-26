Гендиректора крупного челябинского завода освободили от наказания по уголовному делу

Бывшего гендиректора Ашинского метзавода (Челябинская область) Владимира Мызгина 23 марта освободили от уголовного преследования. Как следует из данных сайта суда, готовится к публикации постановление о прекращении производства по делу.
«Постановление о прекращении производства по делу. Готовится к публикации», — отмечается на сайте Пресненского суда Москвы.
Как сообщил «Коммерсант», уголовное дело прекратили из-за истечения срока давности. По данным следствия, преступление было совершено в 2007—2010 годах. Издание уточняет, что представитель Пресненской прокуратуры не решила, будет ли подавать апелляционное представление на решение суда.
Уголовное дело было возбуждено в декабре 2021 года по ч. 4 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В Москве 26 июля 2022 года Мызгина вызвали на допрос в Следственный комитет, где его задержали. Акционеры предприятия публично обвиняли топ-менеджера в выводе акций завода и находившихся под его контролем акций ПАО «Сбербанк России» на сумму в 1,59 млрд рублей. Ценные бумаги были выведены в кипрские офшоры. При этом их законные держатели никакой денежной компенсации не получили. Первые обыски на предприятии в Аше прошли в марте 2022 года.
Как сообщил «Коммерсант», Мызгин сразу стал сотрудничать со следствием. Защита экс-гендиректора заявила, что срок давности преступления истек 18 августа 2020 года.
Бывшего гендиректора Ашинского метзавода (Челябинская область) Владимира Мызгина 23 марта освободили от уголовного преследования. Как следует из данных сайта суда, готовится к публикации постановление о прекращении производства по делу. «Постановление о прекращении производства по делу. Готовится к публикации», — отмечается на сайте Пресненского суда Москвы. Как сообщил «Коммерсант», уголовное дело прекратили из-за истечения срока давности. По данным следствия, преступление было совершено в 2007—2010 годах. Издание уточняет, что представитель Пресненской прокуратуры не решила, будет ли подавать апелляционное представление на решение суда. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2021 года по ч. 4 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В Москве 26 июля 2022 года Мызгина вызвали на допрос в Следственный комитет, где его задержали. Акционеры предприятия публично обвиняли топ-менеджера в выводе акций завода и находившихся под его контролем акций ПАО «Сбербанк России» на сумму в 1,59 млрд рублей. Ценные бумаги были выведены в кипрские офшоры. При этом их законные держатели никакой денежной компенсации не получили. Первые обыски на предприятии в Аше прошли в марте 2022 года. Как сообщил «Коммерсант», Мызгин сразу стал сотрудничать со следствием. Защита экс-гендиректора заявила, что срок давности преступления истек 18 августа 2020 года.