Гендиректора крупного челябинского завода освободили от наказания по уголовному делу

Владимира Мызгина освободили от уголовного преследования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего гендиректора Ашинского метзавода (Челябинская область) Владимира Мызгина 23 марта освободили от уголовного преследования. Как следует из данных сайта суда, готовится к публикации постановление о прекращении производства по делу.

«Постановление о прекращении производства по делу. Готовится к публикации», — отмечается на сайте Пресненского суда Москвы.

Как сообщил « Коммерсант », уголовное дело прекратили из-за истечения срока давности. По данным следствия, преступление было совершено в 2007—2010 годах. Издание уточняет, что представитель Пресненской прокуратуры не решила, будет ли подавать апелляционное представление на решение суда.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2021 года по ч. 4 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В Москве 26 июля 2022 года Мызгина вызвали на допрос в Следственный комитет, где его задержали. Акционеры предприятия публично обвиняли топ-менеджера в выводе акций завода и находившихся под его контролем акций ПАО «Сбербанк России» на сумму в 1,59 млрд рублей. Ценные бумаги были выведены в кипрские офшоры. При этом их законные держатели никакой денежной компенсации не получили. Первые обыски на предприятии в Аше прошли в марте 2022 года.

Как сообщил «Коммерсант», Мызгин сразу стал сотрудничать со следствием. Защита экс-гендиректора заявила, что срок давности преступления истек 18 августа 2020 года.