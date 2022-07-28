Владимир Мызгин взят под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор ПАО «Ашинский металлургический завод» (АМЗ, Челябинский область), член совета директоров предприятия Владимир Мызгин задержан силовиками в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Решением Савеловского суда столицы Мызгин взят под стражу и находится в одном из СИЗО Москвы.

«Мызгин был вызван на допрос в Москву в СКР. Там его задержали 26 июля, а позже отправили в СИЗО», — сообщил URA.RU источник.

На сайте Савеловского районного суда Москвы официально размещена информация по делу № 3/1-0109/2022. В ней говорится об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с 28 июля Мызгина В.Ю по ч. 4 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В пресс-службе суда на звонок URA.RU не ответили.

В начале марта на Ашинском металлургическом заводе прошли следственные мероприятия с участием представителей столичных структур ФСБ и СКР. Уголовное дело расследуется в условиях секретности. Акционеры завода публично обвиняли Мызгина в том, что он вывел акции предприятия в офшоры на Кипр. Теперь 78% акций АМЗ оказались под угрозой из-за введенных санкций ЕС.

В пресс-службе АМЗ URA.RU заявили, что не готовы комментировать ситуацию по телефону и попросили направить официальный запрос. На момент написания статьи ответ не поступил. URA.RU также направило запрос в пресс-службу центрального аппарата СКР.