Акции челябинского завода оказались под угрозой в оффшоре Кипра

Ситуация вокруг Ашинского метзавода продолжает накаляться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприятия, исчезнувшие в офшорах на Кипре, оказались под угрозой из-за санкций ЕС. Как сообщили URA.RU бизнесмены, стратегическое предприятие Челябинской области может оказаться под контролем недружественных стран.

«Путем мошеннических схем 78% акций АМЗ были выведены менеджментом предприятия на Кипр. Необходимо вернуть их в Россию, как это оперативно сделали на ММК. Иначе стратегическое и градообразующее предприятие с большой долей оборонного заказа ждет арест активов. Мы опасаемся, что предприятие может попасть под управление недружественных стран ЕС», — заявил URA.RU Дмитрий Стукин, представляющий интересы акционеров.

Ранее на Ашинском металлургическом заводе прошли следственные мероприятия с участием представителей столичных структур ФСБ и СКР. Уголовное дело расследуется в условиях секретности. Основная версия пристального внимания силовиков к АМЗ — вывод пакета акций в офшор, при котором акционеры остались ни с чем. Собеседник URA.RU отметил, что топ-менеджеры завода с помощью команды юристов организовали схему по выводу акций. Была организована цепочка передачи активов с одной офшорной компании на другую. В результате акционеры потеряли контроль над своими активами, а стоимость выведенного имущества и причиненного ущерба оценивается ими в 2,6 млрд рублей.

В распоряжении редакции URA.RU имеется письмо акционеров на имя директора российской платформы АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элины Сидоренко. В нем указано, что проведением доследственной проверки занималось Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ, сотрудники которого подтвердили, что конечными бенефициарами выведенных акции АМЗ являются гендиректор АМЗ Мызгин В.Ю. и его заместитель по правовым вопросам Нищих А.А.

По словам Стукина, руководство предприятия сегодня пытается все свалить на бывшего председателя совета директоров ПАО «Ашинский металлургический завод» Владимира Евстратова, который не дал разорить предприятие в конце 90-х и обеспечил работу АМЗ. Уход Евстратова в 2020 году собеседник связывает с тем, что тот начал задавать руководству вопросы про акции и требовать прекратить «махинации» с поставкой лома на АМЗ по завышенным ценам через конторы друзей и родственников руководства завода (письмо Евстратова имеется в распоряжении URA.RU). На момент публикации статьи в пресс-службе Ашинского металлургического завода ситуацию не прокомментировали.

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