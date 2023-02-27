27 февраля 2023

Россия не намерена выходить из крупных финансовых структур

Замглавы МИД РФ: Россия не станет выходить из Всемирной торговой организации
© Служба новостей «URA.RU»
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Это может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, считает Александр Панкин Фото:

Россия не намерена отказываться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Такой шаг может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, подчеркнул замглавы МИД России Александр Панкин.

«На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов. С учетом высокого уровня интеграции России в мировое хозяйство подобный радикальный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики», — подчеркнул Панкин в интервью ТАСС.

Дипломат указал, что за всю историю ни одна страна не отказалась от участия в этом объединении. По мнению Панкина это привело бы к снижению вовлеченности страны в глобальные цепочки производства и сбыта и плохо отразилось бы на уровне и качестве внешнеэкономических связей.

Ранее в Госдуме призвал приостановить членство России в ВТО. Там объяснили, что стране незачем в ней состоять. Первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в беседе с URA.RU, что выход из ВТО позволит увеличить доходы бюджета страны.

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Россия не намерена отказываться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Такой шаг может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, подчеркнул замглавы МИД России Александр Панкин. «На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов. С учетом высокого уровня интеграции России в мировое хозяйство подобный радикальный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики», — подчеркнул Панкин в интервью ТАСС. Дипломат указал, что за всю историю ни одна страна не отказалась от участия в этом объединении. По мнению Панкина это привело бы к снижению вовлеченности страны в глобальные цепочки производства и сбыта и плохо отразилось бы на уровне и качестве внешнеэкономических связей. Ранее в Госдуме призвал приостановить членство России в ВТО. Там объяснили, что стране незачем в ней состоять. Первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в беседе с URA.RU, что выход из ВТО позволит увеличить доходы бюджета страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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