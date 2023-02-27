Россия не намерена выходить из крупных финансовых структур

Россия не намерена отказываться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Такой шаг может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, подчеркнул замглавы МИД России Александр Панкин.
«На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов. С учетом высокого уровня интеграции России в мировое хозяйство подобный радикальный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики», — подчеркнул Панкин в интервью ТАСС.
Дипломат указал, что за всю историю ни одна страна не отказалась от участия в этом объединении. По мнению Панкина это привело бы к снижению вовлеченности страны в глобальные цепочки производства и сбыта и плохо отразилось бы на уровне и качестве внешнеэкономических связей.
Ранее в Госдуме призвал приостановить членство России в ВТО. Там объяснили, что стране незачем в ней состоять. Первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в беседе с URA.RU, что выход из ВТО позволит увеличить доходы бюджета страны.
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