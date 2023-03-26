Прокуратура потребовала отставки пяти депутатов Копейска

Прокуратура Копейска (Челябинская область) вынесла представление местному собранию депутатов о прекращении полномочий пяти депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. Вопрос о представлении прокурора будет рассмотрен на ближайшем заседании местного парламента.
«Вопрос о прекращении полномочий пяти депутатам Копейска внесен в повестку заседания собрания, которое состоится 29 марта. Речь идет о Дмитрии Фещаке, Николае Сединкине, Ларисе Белозерцевой, Иване Самохвалове и Елене Завражной. Эти депутаты инициировали повышение коммунальных тарифов, но как руководители коммунального бизнеса, они не уведомили прокуратуру о конфликте интересов», — рассказал URA.RU источник в мэрии.
Председатель собрания депутатов Копейска Евгений Гиске на звонок URA.RU не ответил. Он прислал SMS-сообщение, что находится на совещании.
Если отставка пяти депутатов состоится, то Копейск ожидают довыборы. Выборы в собрание депутатов в городе ранее состоялись в сентябре 2020 года.
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