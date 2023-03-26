В Курганской области резко изменится погода. Скрин

В Курганской области ожидается небольшой дождь и порывистый ветер

27 марта 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Курганцам рассказали о погоде на ближайщие три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области температура воздуха с +15 опустится до +7 градусов. Ожидается небольшой дождь и сильный ветер. Прогноз опубликован на официальном сайте курганского гидрометцентра (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 28.03.2023. Температура воздуха днем — +13, +15 градусов. 29.03.2023. День — +2, +7 градусов», — указано в прогнозе курганских синоптиков. Во вторник в регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В четверг и среду преимущественно без осадков. Порывы ветра местами составят до 14-17 метров в секунду. По данным синоптиков, ночами температура воздуха будет колебаться от -7 градусов до +5 градусов. Возможен небольшой снег. Ранее URA.RU писало, что в минувшие выходные в Курганской области были аномально теплыми. Воздух прогрелся до +11 градусов. Таких плюсовых показателей в конце марта не было в регионе с 2009 года. Синоптики обещают курганцам +15 градусов в конце марта Скриншот с сайта курганского ЦГМС

В Курганской области температура воздуха с +15 опустится до +7 градусов. Ожидается небольшой дождь и сильный ветер. Прогноз опубликован на официальном сайте курганского гидрометцентра (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 28.03.2023. Температура воздуха днем — +13, +15 градусов. 29.03.2023. День — +2, +7 градусов», — указано в прогнозе курганских синоптиков. Во вторник в регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В четверг и среду преимущественно без осадков. Порывы ветра местами составят до 14-17 метров в секунду. По данным синоптиков, ночами температура воздуха будет колебаться от -7 градусов до +5 градусов. Возможен небольшой снег. Ранее URA.RU писало, что в минувшие выходные в Курганской области были аномально теплыми. Воздух прогрелся до +11 градусов. Таких плюсовых показателей в конце марта не было в регионе с 2009 года.