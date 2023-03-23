23 марта 2023

Курганцев ждут аномально теплые выходные. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустые улицы во время полной самоизоляции жителей. Курган , город курган, весна, ул ленина, пустая улица
В Кургане ждут аномально теплые выходные Фото:

В Курганской области температура воздуха на выходных достигнет аномально высоких значений — 11 градусов тепла. Прогноз погоды на сайте центра гидрометеорологии по Курганской области.

«Прогноз погоды по Курганской области. Температура воздуха днем 6—11 градусов», — приводится информация синоптиков на 25 и 26 марта. Таких плюсовых показателей в конце марта не было в регионе с 2009 года.

На выходных установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы юго-западного ветра прекратятся, его скорость составит 4—9 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в конце марта ожидается погода с плюсовыми значениями температуры. Синоптики ожидают разрушения снежного покрова в последних числах марта.

погода в Кургане
В Курганской области ожидаются самые теплые выходные марта за последние годы

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Курганской области температура воздуха на выходных достигнет аномально высоких значений — 11 градусов тепла. Прогноз погоды на сайте центра гидрометеорологии по Курганской области. «Прогноз погоды по Курганской области. Температура воздуха днем 6—11 градусов», — приводится информация синоптиков на 25 и 26 марта. Таких плюсовых показателей в конце марта не было в регионе с 2009 года. На выходных установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы юго-западного ветра прекратятся, его скорость составит 4—9 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в конце марта ожидается погода с плюсовыми значениями температуры. Синоптики ожидают разрушения снежного покрова в последних числах марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...