В Кургане ждут аномально теплые выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области температура воздуха на выходных достигнет аномально высоких значений — 11 градусов тепла. Прогноз погоды на сайте центра гидрометеорологии по Курганской области.

«Прогноз погоды по Курганской области. Температура воздуха днем 6—11 градусов», — приводится информация синоптиков на 25 и 26 марта. Таких плюсовых показателей в конце марта не было в регионе с 2009 года.

На выходных установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы юго-западного ветра прекратятся, его скорость составит 4—9 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в конце марта ожидается погода с плюсовыми значениями температуры. Синоптики ожидают разрушения снежного покрова в последних числах марта.