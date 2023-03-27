В Кремле отказались менять ядерные планы из-за реакции Запада

Россия не собирается менять свои планы по размещению в республике Беларусь российского тактического ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такая реакция [от Запада] планы России [о размещении оружия] поменять не может. Президент [РФ Владимир Путин] все объяснил в своих заявлениях. Добавить нечего», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности с Белоруссией о размещении вооружения. В КНР также отреагировали на данное решение, призвав решать все споры дипломатически.
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