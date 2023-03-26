Официально безработный Илья Ломоносов трудится в it-сфере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 27 марта отправил под домашний арест Илью Ломоносова, обвиняемого в нападении на адвоката Николая Кошмана. При этом представитель гособвинения просил отправить Ломоносова в СИЗО на месяц. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Отклонить ходатайство гособвинения. Избрать в отношении Ильи Ломоносова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток, то есть до 24 апреля 2023 года», — зачитал судья Александр Табаков.

При избрании меры пресечения суд запретил снимать близко лицо обвиняемого, только общим планом. Обвинение просило для Ломоносова взятие под стражу, аргументируя это тем, что он может скрыться, поскольку его задержали не дома, а у друга с вещами. Дознаватель отметил, что Ломоносов и знакомые могут оказать давление на Кошмана.

«Не согласен с ходатайством о заключении в СИЗО. Прошу домашний арест. Хочу извиниться перед Кошманом, помочь ему вылечиться», — заявил обвиняемый.

Адвокат Ломоносова сообщил, что суд должен принять к сведению, что его подзащитный встал на путь исправления. По его мнению, у суда есть все основания для избрание более мягкой меры пресечения.

Ломоносова задержали 27 марта. В суде он дополнительно сообщил, что официально нигде не трудоустроен, но консультирует в компании «Уральское здоровье» и занят в it-менеджменте. Ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

Обвиняемый не стал называть мотивы преступления, лишь сообщил, что они были личными. Он признал свою вину в нападении на Кошмана, раскаялся в содеянном и заявил, что готов возместить ущерб потерпевшему.

Правозащитника Кошмана жестоко избили в начале марта у подъезда собственного дома. По его словам, двое неизвестных сломали ему руку и челюсть. Полицейские продолжают поиск второго напавшего. Дело находится на контроле у начальника областного главка Михаила Скокова.

Судью не убедили доводы, что обвиняемый встал на путь исправления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Илью Ломоносова освободили из-под стражи в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU