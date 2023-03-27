В Минобороны сообщили о ликвидации 400 боевиков ВСУ в зоне СВО

Российская армия ликвидировала более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. В их числе были как украинские военнослужащие, так и иностранные наемники.
«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений „Южной“ группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников», — сообщило Минобороны в ходе ежедневного брифинга. Сводка опубликована в telegram-канале ведомства. Также известно о ликвидации четырех бронемашин, десяти автомобилей, четырех пикапов, одной установки РСЗО «Град» и одной гаубицы.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что за минувшую неделю украинская армия потеряла под Бахмутом (Артемовском) полторы тысячи человек личного состава, передает RT. Еще около трех тысяч украинских солдат получили ранения.
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Российская армия ликвидировала более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. В их числе были как украинские военнослужащие, так и иностранные наемники. «На донецком направлении в ходе активных действий подразделений „Южной“ группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников», — сообщило Минобороны в ходе ежедневного брифинга. Сводка опубликована в telegram-канале ведомства. Также известно о ликвидации четырех бронемашин, десяти автомобилей, четырех пикапов, одной установки РСЗО «Град» и одной гаубицы. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что за минувшую неделю украинская армия потеряла под Бахмутом (Артемовском) полторы тысячи человек личного состава, передает RT. Еще около трех тысяч украинских солдат получили ранения.