В Минобороны сообщили о ликвидации 400 боевиков ВСУ в зоне СВО

27 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

На донецком направлении ликвидировали 400 бойцов ВСУ, рассказали в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия ликвидировала более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. В их числе были как украинские военнослужащие, так и иностранные наемники. «На донецком направлении в ходе активных действий подразделений „Южной“ группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников», — сообщило Минобороны в ходе ежедневного брифинга. Сводка опубликована в telegram-канале ведомства. Также известно о ликвидации четырех бронемашин, десяти автомобилей, четырех пикапов, одной установки РСЗО «Град» и одной гаубицы. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что за минувшую неделю украинская армия потеряла под Бахмутом (Артемовском) полторы тысячи человек личного состава, передает RT. Еще около трех тысяч украинских солдат получили ранения.

Российская армия ликвидировала более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. В их числе были как украинские военнослужащие, так и иностранные наемники. «На донецком направлении в ходе активных действий подразделений „Южной“ группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников», — сообщило Минобороны в ходе ежедневного брифинга. Сводка опубликована в telegram-канале ведомства. Также известно о ликвидации четырех бронемашин, десяти автомобилей, четырех пикапов, одной установки РСЗО «Град» и одной гаубицы. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что за минувшую неделю украинская армия потеряла под Бахмутом (Артемовском) полторы тысячи человек личного состава, передает RT. Еще около трех тысяч украинских солдат получили ранения.