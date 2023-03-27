В Госдуме предложили работать в пятницу до обеда

27 марта 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили разрешить россиянам работать меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме РФ предложили сократить количество рабочих часов в неделю. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что это возможно не за счет сокращения рабочих дней, а за счет сокращения рабочего времени в один из дней недели. «Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать, как обычно, а по пятницам — до обеда», — рассказала Светлана Бессараб, ее цитирует «Подмосковье сегодня». Она уточнила, что такая возможность уже есть, та как многие работодатели и так отпускают своих сотрудников после обеда по пятницам. Она привела в пример международную практику, где в некоторых странах максимальное количество рабочего времени составляет 32 часа в неделю, и это не влияет на производительность труда. Сейчас в России максимальное количество рабочего времени составляет 40 часов. Бессараб отметила, что сокращение трудового времени может затянуться из-за западных санкций, но Госдума вернется к этому вопросу, как только экономика страны окрепнет. Президент России Владимир Путин заявил, что в России существует тенденция на повышение зарплат. Он отметил, что правительство уделяет этому вопросу особое внимание, передает RT. 2024 году минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 17%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме РФ предложили сократить количество рабочих часов в неделю. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что это возможно не за счет сокращения рабочих дней, а за счет сокращения рабочего времени в один из дней недели. «Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать, как обычно, а по пятницам — до обеда», — рассказала Светлана Бессараб, ее цитирует «Подмосковье сегодня». Она уточнила, что такая возможность уже есть, та как многие работодатели и так отпускают своих сотрудников после обеда по пятницам. Она привела в пример международную практику, где в некоторых странах максимальное количество рабочего времени составляет 32 часа в неделю, и это не влияет на производительность труда. Сейчас в России максимальное количество рабочего времени составляет 40 часов. Бессараб отметила, что сокращение трудового времени может затянуться из-за западных санкций, но Госдума вернется к этому вопросу, как только экономика страны окрепнет. Президент России Владимир Путин заявил, что в России существует тенденция на повышение зарплат. Он отметил, что правительство уделяет этому вопросу особое внимание, передает RT. 2024 году минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 17%.