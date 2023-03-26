Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков проинспектировал дворы и попросил жителей убрать транспорт, который мешает чистке снега. Мэр в своих соцсетях также отметил, что владельцы, которые оставляют машины под крышами домов, рискуют лишиться транспортного средства.
«Проверил состояние очистки дорог и придомовых территорий. Обращаюсь к автовладельцам: не ставьте машины под крышами домов. В непогоду за ночь может образоваться снежная „шапка“, которая потом обрушится на вашу машину», — написал Паршаков в своем telegram-канале, отметив, что уборке снега также мешает брошенный транспорт.
На каждом доме с лавиноопасной крышей есть предупреждающие знаки. Паршаков также пояснил, что в метели сотрудники обслуживающих организаций работают в усиленном режиме.
Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков проинспектировал дворы и попросил жителей убрать транспорт, который мешает чистке снега. Мэр в своих соцсетях также отметил, что владельцы, которые оставляют машины под крышами домов, рискуют лишиться транспортного средства. «Проверил состояние очистки дорог и придомовых территорий. Обращаюсь к автовладельцам: не ставьте машины под крышами домов. В непогоду за ночь может образоваться снежная „шапка“, которая потом обрушится на вашу машину», — написал Паршаков в своем telegram-канале, отметив, что уборке снега также мешает брошенный транспорт. На каждом доме с лавиноопасной крышей есть предупреждающие знаки. Паршаков также пояснил, что в метели сотрудники обслуживающих организаций работают в усиленном режиме. Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики прогнозировали метели и снег. Ожидались порывы ветра до 21 метра в секунду.