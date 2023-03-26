26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

Мэр из ЯНАО обратился к автовладельцам. Фото

Глава Тазовского района ЯНАО проинспектировал дворы и попросил жителей убирать машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега во дворах. Тюмень, автомобиль в снегу, снег во дворе, автомобили во дворе, машина в снегу, машины во дворе
Василий Паршаков попросил жителей убрать брошенный транспорт и не парковать авто под крышами Фото:

Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков проинспектировал дворы и попросил жителей убрать транспорт, который мешает чистке снега. Мэр в своих соцсетях также отметил, что владельцы, которые оставляют машины под крышами домов, рискуют лишиться транспортного средства.

«Проверил состояние очистки дорог и придомовых территорий. Обращаюсь к автовладельцам: не ставьте машины под крышами домов. В непогоду за ночь может образоваться снежная „шапка“, которая потом обрушится на вашу машину», — написал Паршаков в своем telegram-канале, отметив, что уборке снега также мешает брошенный транспорт.

На каждом доме с лавиноопасной крышей есть предупреждающие знаки. Паршаков также пояснил, что в метели сотрудники обслуживающих организаций работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики прогнозировали метели и снег. Ожидались порывы ветра до 21 метра в секунду.

Глава обратился к жителям с просьбой не парковать автомобили под крышами
Глава обратился к жителям с просьбой не парковать автомобили под крышами
Мэр также попросил убрать брошенный транспорт, который мешает чистке дворов от снега
Мэр также попросил убрать брошенный транспорт, который мешает чистке дворов от снега

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Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков проинспектировал дворы и попросил жителей убрать транспорт, который мешает чистке снега. Мэр в своих соцсетях также отметил, что владельцы, которые оставляют машины под крышами домов, рискуют лишиться транспортного средства. «Проверил состояние очистки дорог и придомовых территорий. Обращаюсь к автовладельцам: не ставьте машины под крышами домов. В непогоду за ночь может образоваться снежная „шапка“, которая потом обрушится на вашу машину», — написал Паршаков в своем telegram-канале, отметив, что уборке снега также мешает брошенный транспорт. На каждом доме с лавиноопасной крышей есть предупреждающие знаки. Паршаков также пояснил, что в метели сотрудники обслуживающих организаций работают в усиленном режиме. Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики прогнозировали метели и снег. Ожидались порывы ветра до 21 метра в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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