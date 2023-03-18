В ЯНАО неделя начнется с порывистого ветра и метелей

В ЯНАО синоптики в начале рабочей недели ожидают метели, снег и порывы ветра до 21 метра в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«20 марта днем в ЯНАО ожидается метель, переменный ветер 8-13 м/с, с порывами до 16-21 м/с. Температура воздуха: ночью от -6 до -11 градусов, в отдельных районах до -27 градусов, днем от 0 до -5, местами до -12. Прогнозируются облачная погода с прояснениями и осадки в виде небольшого, местами умеренного снега», — сообщают синоптики на сайте управления.
Во вторник 21 марта синоптики обещают метель, небольшой снег. Температура воздуха днем от -1 до -6, а ночью от -9 до -14 градусов, ветер переменного направления 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 16 марта ожидается ветер с порывами до 37 метров в секунду. Жителям региона рекомендовали не выезжать из городов.
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