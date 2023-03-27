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В ЯНАО задержатся 20-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО задержится морозная погода Фото:

В ЯНАО в ближайшие дни ожидается морозная погода, температура будет опускаться до отметки -27 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В округе 28, 29 и 30 марта ожидается переменная облачность, снег, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В ночные часы температура будет опускаться до -20 -27 градусов, при натекании облаков до -12 -18. Днем ожидается от -5 до -13 градусов, местами до -20. Ветер будет дуть с северо-востока и северо-запада, его скорость составит 4-14 метров в секунду.

По данным сервиса Gismeteo в течение рабочей недели в Новом Уренгое температура воздуха будет варьироваться от -15 до -22 градусов. В Салехарде ожидается от -7 до -16 градусов, к пятнице потеплеет до -2. В Ноябрьске температура опустится до отметок -8 -18 градусов.

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В ЯНАО в ближайшие дни ожидается морозная погода, температура будет опускаться до отметки -27 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. В округе 28, 29 и 30 марта ожидается переменная облачность, снег, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В ночные часы температура будет опускаться до -20 -27 градусов, при натекании облаков до -12 -18. Днем ожидается от -5 до -13 градусов, местами до -20. Ветер будет дуть с северо-востока и северо-запада, его скорость составит 4-14 метров в секунду. По данным сервиса Gismeteo в течение рабочей недели в Новом Уренгое температура воздуха будет варьироваться от -15 до -22 градусов. В Салехарде ожидается от -7 до -16 градусов, к пятнице потеплеет до -2. В Ноябрьске температура опустится до отметок -8 -18 градусов.
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