В ЯНАО задержатся 20-градусные морозы

В ЯНАО задержится морозная погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО в ближайшие дни ожидается морозная погода, температура будет опускаться до отметки -27 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В округе 28, 29 и 30 марта ожидается переменная облачность, снег, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В ночные часы температура будет опускаться до -20 -27 градусов, при натекании облаков до -12 -18. Днем ожидается от -5 до -13 градусов, местами до -20. Ветер будет дуть с северо-востока и северо-запада, его скорость составит 4-14 метров в секунду.

По данным сервиса Gismeteo в течение рабочей недели в Новом Уренгое температура воздуха будет варьироваться от -15 до -22 градусов. В Салехарде ожидается от -7 до -16 градусов, к пятнице потеплеет до -2. В Ноябрьске температура опустится до отметок -8 -18 градусов.