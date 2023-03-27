Бывший политик в Кургане создала собственный бренд одежды

Курганский политик выпускает свой бренд одежды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-руководитель курганского регионального отделения Молодой гвардии Единой России Анастасия Воропаева разработала свой бренд одежды Aneva. Она создает дизайнерские вещи, которые продает по всей стране и уже устраивает первые модные показы. Кроме этого, девушка помогает начинающим предпринимателям с поиском грантов и развитием своего дела. Об этом Воропаева рассказала URA.RU.

Девушка увлекалась рисованием с самого детства. «Я обучилась на дизайнера одежды и воплотила свою коллекцию в жизнь. Узнала, что есть гранты, с помощью которых можно реализовать свою идею. Воспользовалась этим шансом и запустила свою первую коллекцию, мы отшивали платья для фотосессий. Все идет от души, от сердца и искренне», — поделилась с URA.RU Анастасия.

Открытие проекта пришлось на начало СВО, когда цены быстро менялись, но даже это не остановило девушку в стремлении работать над идеей. «Попасть в тот период с покупкой оборудования с одной стороны было плюсом, потому что я успела приобрести что-то по старым ценам, с другой стороны минус, потому что цены менялись действительно на лету. Я такого никогда не видела, это было что-то интересное», — рассказывает экс-политик.

В дальнейшем Анастасия планирует открыть производство в Москве, развивать мужской бренд и чаще участвовать в показах. Со всеми, кто планирует развивать свое дело девушка делится, что на практике хорошо дают гранты в сфере общепита, IT, успешны агростартапы. Также она советует посмотреть в сторону направления Ростуризма. По ее словам, эта сфера хорошо субсидируется и имеет потенциал.

Одежду своего бренда Анастасия Воропаева продает по всей стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Воропаева сама отрисовывает коллекции и продумывает идеи до мелочей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Модный показ коллекции Анастасии Воропаевой в рамках проекта «Креативная весна» страница «ВКонтакте» Анастасии Воропаевой