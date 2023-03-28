За год в УрФО избавились от двух третей долгостроев, восстановив права дольщиков

28 марта 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В полпредстве УрФО занялись проблемой обманутых дольщиков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU За год из Единого реестра проблемных объектов в УрФО исключили 94 долгостроя (две трети) и восстановили права более двух тысяч участников долевого строительства. В реестре остаются 42 долгостроя из четырех регионов УрФО за исключением Тюменской области и ЯНАО, из них 33 — жилые объекты, по которым заключены договора долевого участия. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «За год с небольшим регионы УрФО в три раза уменьшили число проблемных долгостроев. Это произошло благодаря конструктивному взаимодействию аппарата полпреда, региональных и муниципальных властей с ППК „Фонда развития территорий“. Важную роль сыграл и планомерный переход на проектное финансирование жилищного строительства», — отметил Якушев. До конца года необходимо решить проблемы всех обманутых дольщиков в УрФО — их порядка 2,6 тысячи человек. В округе остаются 42 долгостроя, среди которых 33 жилых объекта, по которым заключены договоры долевого участия. Также в регионах минимизируют риски появления новых обманутых дольщиков — порядка 97% домов строятся с использованием эскроу-счетов.

За год из Единого реестра проблемных объектов в УрФО исключили 94 долгостроя (две трети) и восстановили права более двух тысяч участников долевого строительства. В реестре остаются 42 долгостроя из четырех регионов УрФО за исключением Тюменской области и ЯНАО, из них 33 — жилые объекты, по которым заключены договора долевого участия. Информация об этом появилась на официальном сайте полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «За год с небольшим регионы УрФО в три раза уменьшили число проблемных долгостроев. Это произошло благодаря конструктивному взаимодействию аппарата полпреда, региональных и муниципальных властей с ППК „Фонда развития территорий“. Важную роль сыграл и планомерный переход на проектное финансирование жилищного строительства», — отметил Якушев. До конца года необходимо решить проблемы всех обманутых дольщиков в УрФО — их порядка 2,6 тысячи человек. В округе остаются 42 долгостроя, среди которых 33 жилых объекта, по которым заключены договоры долевого участия. Также в регионах минимизируют риски появления новых обманутых дольщиков — порядка 97% домов строятся с использованием эскроу-счетов.