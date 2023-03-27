27 марта 2023

В пермском зоопарке начинается лето

Зоосад Перми переходит на летний режим работы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зоопарк. Пермь, кошка, зоопарк, кот, тукан
Световой день увеличился, а животные ведут себя все активней Фото:

Пермский зоопарк, не дожидаясь календаря, переходит на летний режим работы. С 1 апреля его двери будут открыты для посетителей до 21:00.

«Зоопарк переходит на летний режим работы и будет открыт для посещений ежедневно с 09:00 до 21:00. Изменение режима работы — ежегодная сезонная практика, связанная с тем, что световой день становится дольше, а вместе с этим увеличивается и активность животных», — поясняет зоосад в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что еноты в пермском зоопарке сообщили о приближении весны еще в начале февраля. Боня и Василиса вышли из спячки и начали активную жизнь.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пермский зоопарк, не дожидаясь календаря, переходит на летний режим работы. С 1 апреля его двери будут открыты для посетителей до 21:00. «Зоопарк переходит на летний режим работы и будет открыт для посещений ежедневно с 09:00 до 21:00. Изменение режима работы — ежегодная сезонная практика, связанная с тем, что световой день становится дольше, а вместе с этим увеличивается и активность животных», — поясняет зоосад в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что еноты в пермском зоопарке сообщили о приближении весны еще в начале февраля. Боня и Василиса вышли из спячки и начали активную жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...