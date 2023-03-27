В пермском зоопарке начинается лето

Световой день увеличился, а животные ведут себя все активней
Пермский зоопарк, не дожидаясь календаря, переходит на летний режим работы. С 1 апреля его двери будут открыты для посетителей до 21:00.
«Зоопарк переходит на летний режим работы и будет открыт для посещений ежедневно с 09:00 до 21:00. Изменение режима работы — ежегодная сезонная практика, связанная с тем, что световой день становится дольше, а вместе с этим увеличивается и активность животных», — поясняет зоосад в соцсетях.
Ранее URA.RU рассказывало, что еноты в пермском зоопарке сообщили о приближении весны еще в начале февраля. Боня и Василиса вышли из спячки и начали активную жизнь.
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