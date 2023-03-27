В Тюмени подорожало вторичное жилье

В Тюмени средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке выросла на 6% по сравнению с прошлым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость вторичного жилья в Тюмени в сравнении с прошлым годом увеличилась на 6,2% и в среднем составила 106 тысяч рублей за один квадратный метр. Об этом сообщают аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«Удельная цена предложения за февраль 2023 в среднем составляла 106 719 руб./кв. м. В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 6 230 руб./кв. м. (6,20%)», — говорится в исследовании специалистов.

Аналитики также отмечают, что лидером по величине удельной цены за квадратный метр на вторичном рынке Тюмени является Европейский микрорайон. Там его стоимость оставляет от 136 тысяч рублей. Ниже рыночной стоимости перепродают квартиры в районе Гилевской рощи. Средняя цена за квадратный метр в этой локации — 94 тысячи рублей.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени резко вырос спрос на квартиры эконом-класса. Горожане чаще стали скупать однокомнатные квартиры и студии из-за относительно низкой стоимости и выгодного инвестирования.