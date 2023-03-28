Бывший начальник курганского отдела полиции требует компенсацию за переработку

Экс-силовик требует компенсации от курганского УМВД Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-руководителю отдела МВД «Далматовский» (Курганская область) Владимиру Кобякову отказали в выплате компенсации за переработку в выходные дни. Бывший начальник подал апелляцию на решение суда. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«В удовлетворении исковых требований Кобякова Владимира Викторовича к УМВД России по Курганской области о признании отказа в выплате компенсации за <…> выходные и нерабочие праздничные дни незаконным и возложении обязанности по выплате компенсации отказать», — говорится в постановлении районного суда.

Мужчина утверждал, что нес дежурства в качестве ответственного от руководства отдела полиции по выходным дням. Его фамилия появлялась в графике дежурных. При увольнении он подал рапорт о возмещении компенсации за переработку более 430 часов.

В управлении МВД ответили отказом в предоставлении компенсации из-за отсутствия заявлений Кобякова во время его работы начальником отдела. Полицейскому полагался дополнительный отпуск за дежурства, однако он его не использовал.

Суд рассмотрел обстоятельства дела и решил, что у экс-начальника полиции до увольнения не было препятствий для обращения с рапортом о выплате. Поэтому ему было отказано в удовлетворении иска. Кобяков подал апелляцию на решение в областной суд.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший начальник отдела полиции «Каргапольский» устроился на новую работу. Экс-силовику пришлось поменять работу после приговора по уголовному делу.