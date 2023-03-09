Экс-начальник курганского отдела полиции устроился работать в «Красное&Белое»

Бывший курганский силовик устроился на работу в сеть алкомаркетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник отдела полиции «Каргапольский» (Курганская область) Денис Мурашов устроился работать в службу безопасности сети «Красное&Белое». Об этом рассказал корреспондент URA.RU, заставший экс-силовика на новом месте работы.

«Денис Мурашов. Инспектор ДПП (департамента предотвращения потерь — прим. URA.RU)», — гласит информация на беджике сотрудника. Также в идентификаторе сказано, что Мурашов работает в данной должности с конца 2022 г.

Согласно данным сайтов по поиску работу, инспекторы департамента предотвращения потерь отвечают за подбор и проверку кандидатов, проводят ревизии в магазинах сети. Также на них возложена обязанность взаимодействовать с силовыми структурами. Уровень дохода в Кургане обозначен от 60 до 100 тысяч рублей. От кандидатов в инспекторы ждут опыта работы в правоохранительных структурах.

Редакция сделала официальный запрос в компанию. На момент опубликования новости ответ не был получен.

Мурашов обвинялся в коррупционном преступлении по ст. 286. ч. 1. По версии следствия, будучи руководителем каргапольского отдела полиции, он незаконно собирал премии с подчиненных и перераспределял их. Суд признал Мурашова виновным, приговорил к условному сроку и запретил ему занимать руководящие должности в течение 1,5 года.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальник отдела полиции не смог избавиться от судимости. Кассационный суд отказал экс-силовику в переквалификации уголовного дела на должностной проступок.