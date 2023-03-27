Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* начнут судить за публичную дискредитацию армии РФ

Прокуратура подготовила обвинение по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

28 марта 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Ройзман находится под арестом по административному делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации армии. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы ведомства. «Прокуратурой Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что в отношении бывшего политика возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ). По этой статье Ройзману грозит до трех лет колонии. Дело было возбуждено после проведения обысков в квартире Ройзмана, а также на других объектах, связанных с экс-политиком. Предположительно, экс-мэра доставят в Москву для вынесения приговора по делу. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации армии. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы ведомства. «Прокуратурой Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что в отношении бывшего политика возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ). По этой статье Ройзману грозит до трех лет колонии. Дело было возбуждено после проведения обысков в квартире Ройзмана, а также на других объектах, связанных с экс-политиком. Предположительно, экс-мэра доставят в Москву для вынесения приговора по делу. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.