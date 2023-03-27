Защита экс-мэра Ройзмана* выступила против этапирования его в Москву

Уголовное дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о публичной дискредитации армии РФ должны рассматривать в Екатеринбурге, а не в Москве. Об этом заявил адвокат экс-политика Владислав Идамжапов.
«Если дело передадут в Москву, то это решение не будет законным», — сообщил Идамжапов telegram-каналу «Коммерсант-Урал». По его словам, дело должны рассмотреть в Екатеринбурге, поскольку именно здесь, по версии следствия, Ройзман совершил то, что ему вменяют.
Ранее Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ройзмана, после чего документы должны передать в суд. Дело возбуждено по статье о публичной дискредитации армии РФ. Силовики проводили обыски дома у экс-политика, в его фонде и в музее «Невьянская икона».
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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