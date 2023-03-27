27 марта 2023

Защита экс-мэра Ройзмана* выступила против этапирования его в Москву

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Силовики возле дома Евгения Ройзмана. Екатеринбург , ройзман евгений, задержание
В квартире Ройзмана* проводились обыски по делу о публичной дискредитации армии Фото:
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Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Уголовное дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о публичной дискредитации армии РФ должны рассматривать в Екатеринбурге, а не в Москве. Об этом заявил адвокат экс-политика Владислав Идамжапов.

«Если дело передадут в Москву, то это решение не будет законным», — сообщил Идамжапов telegram-каналу «Коммерсант-Урал». По его словам, дело должны рассмотреть в Екатеринбурге, поскольку именно здесь, по версии следствия, Ройзман совершил то, что ему вменяют.

Ранее Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ройзмана, после чего документы должны передать в суд. Дело возбуждено по статье о публичной дискредитации армии РФ. Силовики проводили обыски дома у экс-политика, в его фонде и в музее «Невьянская икона».

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Уголовное дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о публичной дискредитации армии РФ должны рассматривать в Екатеринбурге, а не в Москве. Об этом заявил адвокат экс-политика Владислав Идамжапов. «Если дело передадут в Москву, то это решение не будет законным», — сообщил Идамжапов telegram-каналу «Коммерсант-Урал». По его словам, дело должны рассмотреть в Екатеринбурге, поскольку именно здесь, по версии следствия, Ройзман совершил то, что ему вменяют. Ранее Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ройзмана, после чего документы должны передать в суд. Дело возбуждено по статье о публичной дискредитации армии РФ. Силовики проводили обыски дома у экс-политика, в его фонде и в музее «Невьянская икона». *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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