Защита экс-мэра Ройзмана* выступила против этапирования его в Москву

28 марта 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

В квартире Ройзмана* проводились обыски по делу о публичной дискредитации армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии Уголовное дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о публичной дискредитации армии РФ должны рассматривать в Екатеринбурге, а не в Москве. Об этом заявил адвокат экс-политика Владислав Идамжапов. «Если дело передадут в Москву, то это решение не будет законным», — сообщил Идамжапов telegram-каналу «Коммерсант-Урал». По его словам, дело должны рассмотреть в Екатеринбурге, поскольку именно здесь, по версии следствия, Ройзман совершил то, что ему вменяют. Ранее Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ройзмана, после чего документы должны передать в суд. Дело возбуждено по статье о публичной дискредитации армии РФ. Силовики проводили обыски дома у экс-политика, в его фонде и в музее «Невьянская икона». *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Уголовное дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о публичной дискредитации армии РФ должны рассматривать в Екатеринбурге, а не в Москве. Об этом заявил адвокат экс-политика Владислав Идамжапов. «Если дело передадут в Москву, то это решение не будет законным», — сообщил Идамжапов telegram-каналу «Коммерсант-Урал». По его словам, дело должны рассмотреть в Екатеринбурге, поскольку именно здесь, по версии следствия, Ройзман совершил то, что ему вменяют. Ранее Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ройзмана, после чего документы должны передать в суд. Дело возбуждено по статье о публичной дискредитации армии РФ. Силовики проводили обыски дома у экс-политика, в его фонде и в музее «Невьянская икона». *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.