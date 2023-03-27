27 марта 2023

Свердловских бизнесменов, строящих школы и садики, освободят от налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, крестик, вера, христианство, урок, девочка, религия, школа, православие
Частным инвесторам предлагают налоговые льготы взамен на инвестиции в образование Фото:

Законопроект о дополнительных стимулах для бизнеса, который строит школы и садики, поддержали депутаты законодательного собрания Свердловской области в первом чтении. Частные инвесторы смогут рассчитывать на освобождение от налога на имущество. Законопроект представил министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Разработан проект закона, предусматривающий освобождение от уплата налога на имущество организаций в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года и переданных в использование образовательным организациям. Объем капитальных вложений в строительство таких объектов должен быть не менее 200 млн по школам и не менее 100 млн для детских садов при условии создания не менее 100 мест для обучающихся в школах и 50 мест в детских садах», — отчитался Садыков.

По мнению депутатов, новая льгота позволить стимулировать инвестиционную деятельность по строительству детских садов и школ. Если все условия выполнены, бизнес освобождается от уплаты налога на имущество на пять лет. После доклада Садыкова депутаты проголосовали за законопроект и приняли его в первом чтении.

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Законопроект о дополнительных стимулах для бизнеса, который строит школы и садики, поддержали депутаты законодательного собрания Свердловской области в первом чтении. Частные инвесторы смогут рассчитывать на освобождение от налога на имущество. Законопроект представил министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Разработан проект закона, предусматривающий освобождение от уплата налога на имущество организаций в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года и переданных в использование образовательным организациям. Объем капитальных вложений в строительство таких объектов должен быть не менее 200 млн по школам и не менее 100 млн для детских садов при условии создания не менее 100 мест для обучающихся в школах и 50 мест в детских садах», — отчитался Садыков. По мнению депутатов, новая льгота позволить стимулировать инвестиционную деятельность по строительству детских садов и школ. Если все условия выполнены, бизнес освобождается от уплаты налога на имущество на пять лет. После доклада Садыкова депутаты проголосовали за законопроект и приняли его в первом чтении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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