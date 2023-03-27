Свердловских бизнесменов, строящих школы и садики, освободят от налогов

Законопроект о дополнительных стимулах для бизнеса, который строит школы и садики, поддержали депутаты законодательного собрания Свердловской области в первом чтении. Частные инвесторы смогут рассчитывать на освобождение от налога на имущество. Законопроект представил министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.
«Разработан проект закона, предусматривающий освобождение от уплата налога на имущество организаций в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года и переданных в использование образовательным организациям. Объем капитальных вложений в строительство таких объектов должен быть не менее 200 млн по школам и не менее 100 млн для детских садов при условии создания не менее 100 мест для обучающихся в школах и 50 мест в детских садах», — отчитался Садыков.
По мнению депутатов, новая льгота позволить стимулировать инвестиционную деятельность по строительству детских садов и школ. Если все условия выполнены, бизнес освобождается от уплаты налога на имущество на пять лет. После доклада Садыкова депутаты проголосовали за законопроект и приняли его в первом чтении.
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