Москва не будет сдаваться после отказа СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам»

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
РФ будет настаивать на международном расследовании по взрывам на «Северных потоках», сказал Дмитрий Песков Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Москва будет продолжать настаивать на международном расследовании по взрывам на «Северных потоках». Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на отказ Совбеза ООН принимать резолюцию России по случившемуся с газопроводами.

«Сейчас вряд ли можно конкретизировать. Но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать инициировать такое международное расследование», — сказал Песков во время общения с журналистами.

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Москва будет продолжать настаивать на международном расследовании по взрывам на «Северных потоках». Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на отказ Совбеза ООН принимать резолюцию России по случившемуся с газопроводами. «Сейчас вряд ли можно конкретизировать. Но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать инициировать такое международное расследование», — сказал Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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