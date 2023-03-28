Москва не будет сдаваться после отказа СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам»

РФ будет настаивать на международном расследовании по взрывам на «Северных потоках», сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Москва будет продолжать настаивать на международном расследовании по взрывам на «Северных потоках». Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на отказ Совбеза ООН принимать резолюцию России по случившемуся с газопроводами.
«Сейчас вряд ли можно конкретизировать. Но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать инициировать такое международное расследование», — сказал Песков во время общения с журналистами.
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