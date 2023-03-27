В Челябинской области ожидаются ночные заморозки. Скрин

28 марта 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

В ночь на 29 марта в области пройдут дожди со снегом, на дорогах возможна гололедица Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с 29 по 31 марта синоптики прогнозируют ночные заморозки. О том, что температура может опускаться до минус семи градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области в ночь на 29 марта температура опустится до минус двух градусов. Днем температура будет колебаться с четырех до девяти градусов тепла. Синоптики предупреждают о дожде со снегом и образовании гололедицы. В следующие два дня, 30 и 31 марта, дожди не ожидаются, но ночи будут холодные: температура опустится вплоть до минус семи градусов. Дневная температура не превысит отметки в десять градусов тепла», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 29 марта пройдут небольшие дожди. Ночью температура может опуститься до плюс одного градуса, а днем не превысить семи. 30 и 31 марта ночная и дневная температура будет колебаться с минус шести до плюс восьми градусов. В Челябинской области 29 марта поднимется сильный ветер, порывы могут достигать 15 метров в секунду Скрин: сайт Челябгидрометцентра Синоптики предупредили о дождях, которые пройдут 29 марта Скрин: сайт Челябгидрометцентра

В Челябинской области с 29 по 31 марта синоптики прогнозируют ночные заморозки. О том, что температура может опускаться до минус семи градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области в ночь на 29 марта температура опустится до минус двух градусов. Днем температура будет колебаться с четырех до девяти градусов тепла. Синоптики предупреждают о дожде со снегом и образовании гололедицы. В следующие два дня, 30 и 31 марта, дожди не ожидаются, но ночи будут холодные: температура опустится вплоть до минус семи градусов. Дневная температура не превысит отметки в десять градусов тепла», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 29 марта пройдут небольшие дожди. Ночью температура может опуститься до плюс одного градуса, а днем не превысить семи. 30 и 31 марта ночная и дневная температура будет колебаться с минус шести до плюс восьми градусов.