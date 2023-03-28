Военкор предупредил о стратегическом ударе ВСУ, который откроет дорогу на Крым

29 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Ранней весной танки не могут наступать через поля, напомнил Андрей Коц Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут нанести удар на Токмак (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых открывается дорога на Крым. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «На мой взгляд, следует ожидать одного основного удара со стороны ВСУ и одного или двух вспомогательных. Основной произойдет, скорее всего, на Запорожском направлении. Удар на Токмак, с последующим выходом на Мелитополь и Бердянск. Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать нашу группировку на юге на две части. Это будет очень большой пиар-победой для [президента Украины Владимира] Зеленского. Так как Запорожский фронт считается самым протяженным и самым важным для Киева. Контроль над Запорожьем — это контроль над воротами в Крым, над Красноперекопском, над Джанкоем», — объяснил Андрей Коц. Собеседник агентства добавил, что вспомогательными ударами ВСУ могут стать Бахмут (Артемовск) в ДНР и рубеж Сватово-Кременная. «Вспомогательные удары могут быть нанесены либо на Артемовск, по флангам ЧВК „Вагнер“, который сейчас пытается завершить окружение города, либо на рубеже Кременная-Сватово. Это север Луганской области, на границе с Белгородской областью России. С востока там Луганская область, с запада Харьковская, либо Донецкая. Еще я не исключаю удара с Угледара на Волноваху. Таким образом они смогут перерезать стратегически важную трассу Донецк-Мариуполь и соответственно наступать на юг, на Мариуполь. Это тоже стало бы серьезной имиджевой победой для Зеленского. Потому что Мариуполь они потеряли, а тут смогут вернуть», — подытожил он. Однако ждать наступления стоит ближе к концу апреля. «Я сейчас нахожусь в Донецке. Здесь в данный момент температура воздуха в районе +7,+8 градусов. На Луганщине, севернее, немножко похолоднее, в районе +5, +6 градусов. На Запорожье соответственно чуть теплее, до +10. Это означает, что почва, грунты высыхают, становятся более пригодными для движения тяжелой гусеничной техники. К примеру, поздней осенью и ранней весной здесь наступать через поля было невозможно, так как очень глубокие грязевые ванны, техника вязнет, причем вся, даже танки. Вероятнее всего какие-то активные действия начнутся во второй половине апреля, в начале мая. С нашей или со стороны противника, пока сказать сложно. Но мой прогноз, что первыми начнут действовать ВСУ, потому что к этому их подталкивают западные партнеры, которым нужно получить хоть какой-то результат», — подчеркнул военкор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ могут нанести удар на Токмак (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых открывается дорога на Крым. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «На мой взгляд, следует ожидать одного основного удара со стороны ВСУ и одного или двух вспомогательных. Основной произойдет, скорее всего, на Запорожском направлении. Удар на Токмак, с последующим выходом на Мелитополь и Бердянск. Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать нашу группировку на юге на две части. Это будет очень большой пиар-победой для [президента Украины Владимира] Зеленского. Так как Запорожский фронт считается самым протяженным и самым важным для Киева. Контроль над Запорожьем — это контроль над воротами в Крым, над Красноперекопском, над Джанкоем», — объяснил Андрей Коц. Собеседник агентства добавил, что вспомогательными ударами ВСУ могут стать Бахмут (Артемовск) в ДНР и рубеж Сватово-Кременная. «Вспомогательные удары могут быть нанесены либо на Артемовск, по флангам ЧВК „Вагнер“, который сейчас пытается завершить окружение города, либо на рубеже Кременная-Сватово. Это север Луганской области, на границе с Белгородской областью России. С востока там Луганская область, с запада Харьковская, либо Донецкая. Еще я не исключаю удара с Угледара на Волноваху. Таким образом они смогут перерезать стратегически важную трассу Донецк-Мариуполь и соответственно наступать на юг, на Мариуполь. Это тоже стало бы серьезной имиджевой победой для Зеленского. Потому что Мариуполь они потеряли, а тут смогут вернуть», — подытожил он. Однако ждать наступления стоит ближе к концу апреля. «Я сейчас нахожусь в Донецке. Здесь в данный момент температура воздуха в районе +7,+8 градусов. На Луганщине, севернее, немножко похолоднее, в районе +5, +6 градусов. На Запорожье соответственно чуть теплее, до +10. Это означает, что почва, грунты высыхают, становятся более пригодными для движения тяжелой гусеничной техники. К примеру, поздней осенью и ранней весной здесь наступать через поля было невозможно, так как очень глубокие грязевые ванны, техника вязнет, причем вся, даже танки. Вероятнее всего какие-то активные действия начнутся во второй половине апреля, в начале мая. С нашей или со стороны противника, пока сказать сложно. Но мой прогноз, что первыми начнут действовать ВСУ, потому что к этому их подталкивают западные партнеры, которым нужно получить хоть какой-то результат», — подчеркнул военкор.