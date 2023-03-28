На трассе под Нижним Тагилом в ДТП разорвало автомобиль с ребенком. Фото

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На место приехали сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств происшествия Фото:

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил легковая машина, в которой находился маленький ребенок, врезалась в грузовик. Легковушку разорвало на части, в результате чего водитель погиб. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.

«В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте. Еще двое его пассажиров, женщина и семимесячный ребенок, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

В результате аварии обломки машины разбросало по дороге. На обочине стоит детское кресло. К месту происшествия приехали представители экстренных служб. На участке трассы организовали реверсивное движение, пока последствия ДТП не устранят.

Фото:

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На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил легковая машина, в которой находился маленький ребенок, врезалась в грузовик. Легковушку разорвало на части, в результате чего водитель погиб. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД. «В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте. Еще двое его пассажиров, женщина и семимесячный ребенок, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В результате аварии обломки машины разбросало по дороге. На обочине стоит детское кресло. К месту происшествия приехали представители экстренных служб. На участке трассы организовали реверсивное движение, пока последствия ДТП не устранят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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