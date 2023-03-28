На место приехали сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств происшествия Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил легковая машина, в которой находился маленький ребенок, врезалась в грузовик. Легковушку разорвало на части, в результате чего водитель погиб. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.

«В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте. Еще двое его пассажиров, женщина и семимесячный ребенок, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

В результате аварии обломки машины разбросало по дороге. На обочине стоит детское кресло. К месту происшествия приехали представители экстренных служб. На участке трассы организовали реверсивное движение, пока последствия ДТП не устранят.