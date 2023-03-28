Сербские болельщики сожгли флаг НАТО во время футбольного матча Евро-2024 в черногорской Подгорице. Игра проходила между сербами и игроками из Черногории.
На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как сербские футбольные фанаты поджигают флаг Североатлантического альянса, после чего начинают ликовать. Также на одном из плакатов болельщиков можно заметить букву «Z». Сам матч закончился победой сербов, забивших черногорцам два гола.
Ранее граждане Сербии вышли на митинги, чтобы продемонстрировать недовольство политикой НАТО. Во время демонстраций они скандировали, что «сербы и русские — братья навек». Также были протестующие с российскими флагами, напоминает «Федеральное агентство новостей».
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