Депутат челябинского заксобрания построит новую автомастерскую. Скрин

28 марта 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Директором ООО «Бовид Трак» выступает депутат Михаил Видгоф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат челябинского заксобрания Михаил Видгоф, сын владельца компании ООО «Бовид Трак» Бориса Видгофа, построит новую автомастерскую в Советском районе. Проект обсудят 6 апреля на публичных слушаниях в Доме архитектора. «Провести публичные слушания 6 апреля 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории в границах Троицкого тракта, переулка Дачного, улицы Октябрьской, Первомайской, местного проезда в Советском районе города Челябинска. Целью проекта является размещение объекта капитального строительства: „Станция технического обслуживания автомобилей с объектами коммерческого делового назначения“, выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства», — сообщается в документации. Инициатором проекта является компания ООО «Бовид Трак». Согласно документации, площадь проектируемой территории составит более 17 тысяч га. На данный момент на участке, расположенном вблизи Троицкого тракта, находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести. На месте здания депутат челябинского заксобрания Борис Видгоф планирует построить автомастерскую с объектами коммерческого и делового назначения площадью от 2 500 до 3 500 квадратных метров. Объект будет построен в одну очередь инвестиционного развития. Согласно сервису «СБИС», владельцем компании ООО «Бовид Трак» является бизнесмен Борис Видгоф, директор — его сын, депутат челябинского заксобрания Михаил Видгоф. Бизнесмены Борис и Михаил Видгофы владеют крупнейшим в Челябинске гранд-отелем «Видгоф», автосалоном, а также являются владельцами крупного бизнес-центра. На месте магазина автозапчастей депутат челябинского заксобрания Михаил Видгоф планирует построить автомастерскую Скрин: Администрация города Челябинска Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат челябинского заксобрания Михаил Видгоф, сын владельца компании ООО «Бовид Трак» Бориса Видгофа, построит новую автомастерскую в Советском районе. Проект обсудят 6 апреля на публичных слушаниях в Доме архитектора. «Провести публичные слушания 6 апреля 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории в границах Троицкого тракта, переулка Дачного, улицы Октябрьской, Первомайской, местного проезда в Советском районе города Челябинска. Целью проекта является размещение объекта капитального строительства: „Станция технического обслуживания автомобилей с объектами коммерческого делового назначения“, выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства», — сообщается в документации. Инициатором проекта является компания ООО «Бовид Трак». Согласно документации, площадь проектируемой территории составит более 17 тысяч га. На данный момент на участке, расположенном вблизи Троицкого тракта, находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести. На месте здания депутат челябинского заксобрания Борис Видгоф планирует построить автомастерскую с объектами коммерческого и делового назначения площадью от 2 500 до 3 500 квадратных метров. Объект будет построен в одну очередь инвестиционного развития. Согласно сервису «СБИС», владельцем компании ООО «Бовид Трак» является бизнесмен Борис Видгоф, директор — его сын, депутат челябинского заксобрания Михаил Видгоф. Бизнесмены Борис и Михаил Видгофы владеют крупнейшим в Челябинске гранд-отелем «Видгоф», автосалоном, а также являются владельцами крупного бизнес-центра.