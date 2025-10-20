Больше половины челябинцев продолжат работать на пенсии
Работать после выхода на пенсию челябинцы будут, чтобы восполнить нехватку денег
Более половины жителей Челябинской области намерены продолжить работать на пенсии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, основной причиной для этого является не хватка денег.
«В регионе 55% планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 30% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 4% не планируют работать после выхода на пенсию, а остальные затруднились ответить», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Как показал опрос, на нехватку денег указало 75% респондентов в возрасте от 55 лет и старше. При этом для 30% работа стала привычным образом жизни, который они не хотят менять, а 8% чувствуют себя кормильцами семьи.
Исследование также выявило проблемы, с которыми сталкиваются соискатели разных возрастов. Кандидаты предпенсионного и пенсионного возрастов в 45% случаев пожаловались на отказы работе из-за возраста. При этом женщины несколько чаще мужчин сталкивались с возрастной дискриминацией и ограниченным выбором вакансий вблизи дома. Молодежь чаще указывала на низкие предлагаемые зарплаты.
Возрастные соискатели видят решение проблем в поддержке со стороны работодателей. Подавляющее большинство, 69%, заявили о необходимости увеличения заработной платы. Еще 14% респондентов выступили за введение корпоративных пенсионных программ, а 11% поддержали идею расширения добровольного медицинского страхования с учетом возрастных особенностей.
«В одном коллективе могут трудиться представители сразу пяти поколений. А, значит забота и внимание должны быть направлены на каждого из них в зависимости от потребности этих работников», — отметила URA.RU директор HeadHunter по исследованиям Мария Игнатова.
Эксперты подчеркнули, что пенсионеры и люди перед выходом на пенсию составили значительную и активную часть рынка труда России. Они указали на поддержку, которая пришлась бы кстати: увеличение зарплаты, введение корпоративной пенсионной программы, расширение дополнительного медстрахования с учетом возрастных особенностей работников преклонного возраста.
