Больше половины челябинцев продолжат работать на пенсии

Работать после выхода на пенсию челябинцы будут, чтобы восполнить нехватку денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более половины жителей Челябинской области намерены продолжить работать на пенсии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, основной причиной для этого является не хватка денег.

«В регионе 55% планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 30% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 4% не планируют работать после выхода на пенсию, а остальные затруднились ответить», — пояснили URA.RU в HeadHunter.

Как показал опрос, на нехватку денег указало 75% респондентов в возрасте от 55 лет и старше. При этом для 30% работа стала привычным образом жизни, который они не хотят менять, а 8% чувствуют себя кормильцами семьи.

Исследование также выявило проблемы, с которыми сталкиваются соискатели разных возрастов. Кандидаты предпенсионного и пенсионного возрастов в 45% случаев пожаловались на отказы работе из-за возраста. При этом женщины несколько чаще мужчин сталкивались с возрастной дискриминацией и ограниченным выбором вакансий вблизи дома. Молодежь чаще указывала на низкие предлагаемые зарплаты.

Возрастные соискатели видят решение проблем в поддержке со стороны работодателей. Подавляющее большинство, 69%, заявили о необходимости увеличения заработной платы. Еще 14% респондентов выступили за введение корпоративных пенсионных программ, а 11% поддержали идею расширения добровольного медицинского страхования с учетом возрастных особенностей.

«В одном коллективе могут трудиться представители сразу пяти поколений. А, значит забота и внимание должны быть направлены на каждого из них в зависимости от потребности этих работников», — отметила URA.RU директор HeadHunter по исследованиям Мария Игнатова.