Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Грязной колеей в челябинском селе заинтересовались следователи

20 октября 2025 в 10:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В селе Бухарино вместо дорог - колея грязи (архивное фото)

В селе Бухарино вместо дорог - колея грязи (архивное фото)

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следователи проверят информацию от жителей села Бухарино Сосновского района Челябинской области об отсутствии дорог. Согласно жалобе сельчан, транспортная доступность населенного пункта обеспечивается колеей из грязи, сообщили в пресс-слудбе СКР. Проверка ведется по признкам преступления о халатности.

«По данному факту следователем Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Проверка ведется по поручению и.о. руководителя регионального СКР после обращения жителей.

Видеообращение от сельчан сотрудники СК обнаружили в соцсетях. В ней жители села Бухарино пожаловались на дорогу без асфальта, состояние которой не позволяет нормально проезжать автомобилям и спецтранспорту. Жители региона уточнили, что несмотря на многочисленные обращения, дорогу до сих пор не отремонтировали.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал