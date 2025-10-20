Грязной колеей в челябинском селе заинтересовались следователи

Следователи проверят информацию от жителей села Бухарино Сосновского района Челябинской области об отсутствии дорог. Согласно жалобе сельчан, транспортная доступность населенного пункта обеспечивается колеей из грязи, сообщили в пресс-слудбе СКР. Проверка ведется по признкам преступления о халатности.

«По данному факту следователем Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Проверка ведется по поручению и.о. руководителя регионального СКР после обращения жителей.

Видеообращение от сельчан сотрудники СК обнаружили в соцсетях. В ней жители села Бухарино пожаловались на дорогу без асфальта, состояние которой не позволяет нормально проезжать автомобилям и спецтранспорту. Жители региона уточнили, что несмотря на многочисленные обращения, дорогу до сих пор не отремонтировали.