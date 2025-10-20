В Челябинске красная икра подешевела впервые за два года
Стоимость красной икры в Челябинской области снизилась впервые с 2023 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске за год снизилась средняя стоимость красной икры. Согласно мониторингу цен URA.RU, в октябре 2025 года килограмм деликатеса обойдется в среднем в 9 614 рублей, что на 7,6% дешевле, чем годом ранее, когда средняя цена превышала 10 тысяч рублей за килограмм.
По данным на октябрь, 100 граммов икры в сетевых и рыбных магазинах региона стоят в среднем 961 рубль. В зависимости от вида и производителя, разброс цен остается значительным: икра горбуши обойдется в 9 510 рублей за килограмм, кеты — в 8 600 рублей, а форели — в 7 900 рублей. В среднем за килограмм икры, на банке которой просто указано «лососевая» придется выложить около 10 830 рублей.
Банка икры горбуши весом 100 граммов в среднем стоит тысячу рублей, лососевая икра в аналогичной фасовке — около 1,1 тысячи рублей. Более крупные объемы обходятся немного дешевле: 200 граммов икры лосося обойдутся примерно в 2,5 тысячи рублей, а полкилограмма икры горбуши — четыре тысячи рублей.
Для сравнения, в октябре 2024 года килограмм икры горбуши стоил от 5 472 рублей, а цены на икру кеты доходили до 14 тысяч рублей. Разброс цен между видами стал меньше, а средняя стоимость снизилась.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!