Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

В Челябинске красная икра подешевела впервые за два года

20 октября 2025 в 08:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Стоимость красной икры в Челябинской области снизилась впервые с 2023 года

Стоимость красной икры в Челябинской области снизилась впервые с 2023 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске за год снизилась средняя стоимость красной икры. Согласно мониторингу цен URA.RU, в октябре 2025 года килограмм деликатеса обойдется в среднем в 9 614 рублей, что на 7,6% дешевле, чем годом ранее, когда средняя цена превышала 10 тысяч рублей за килограмм.

По данным на октябрь, 100 граммов икры в сетевых и рыбных магазинах региона стоят в среднем 961 рубль. В зависимости от вида и производителя, разброс цен остается значительным: икра горбуши обойдется в 9 510 рублей за килограмм, кеты — в 8 600 рублей, а форели — в 7 900 рублей. В среднем за килограмм икры, на банке которой просто указано «лососевая» придется выложить около 10 830 рублей.

Банка икры горбуши весом 100 граммов в среднем стоит тысячу рублей, лососевая икра в аналогичной фасовке — около 1,1 тысячи рублей. Более крупные объемы обходятся немного дешевле: 200 граммов икры лосося обойдутся примерно в 2,5 тысячи рублей, а полкилограмма икры горбуши — четыре тысячи рублей.

Продолжение после рекламы

Для сравнения, в октябре 2024 года килограмм икры горбуши стоил от 5 472 рублей, а цены на икру кеты доходили до 14 тысяч рублей. Разброс цен между видами стал меньше, а средняя стоимость снизилась.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал