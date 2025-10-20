Беспилотная опасность, контракты на СВО, VIP в СИЗО и снова мэропад: шесть челябинских событий недели

За неделю в Челябинске прошло много значимых событий: от политики до спорта Фото: Илья Изотов © URA.RU

В Челябинской области ввели и сняли режим «Беспилотная опасность», несколько глав районов подали в отставку, а выплаты контрактникам на СВО выросли до 2,4 млн рублей. Об этих и других событиях недели с 13 по 19 октября 2025 года читайте в традиционном дайджесте.

БПЛА

В Челябинской области в 11 часов утра 15 октября был введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее уведомление опубликовано в telegram-канале «Антитеррор 74». Жителям региона напомнили, что лучше держаться подальше окон, а в случае нахождения на улице — спрятаться в укрытие. В 12:45 режим был снят. При этом некоторые челябинцы пожаловались, что получили уведомления поздно. Это объяснили особенностями работы операторов связи и местоположения абонентов.

Мэропад

Константин Моисеев подал заявление об увольнении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Константин Моисеев покинул должность руководителя Варненского района Челябинской области, подав заявление об отставке до истечения срока полномочий. Решение об уходе последовало после того, как к нему были предъявлены претензии со стороны областных властей. Ранее стало известно, что свои посты оставили глава Трехгорного Тимур Мухомедьяров, Чесменского района — Татьяна Жморщук, Кыштыма — Людмила Шеболаева.

Продолжение после рекламы

Контракты на СВО увеличили

В Челябинской области размер региональной выплаты для граждан, заключивших контракт на участие в СВО, будет увеличен с 1,5 до 2,4 миллиона рублей. Сумма муниципальной выплаты также возрастет в два раза — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Соответствующие изменения были одобрены депутатами законодательного собрания региона по инициативе губернатора Алексея Текслера.

VIP в СИЗО

Харченко останется за решеткой до ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский районный суд Челябинска вновь продлил срок содержания под стражей для первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Он продолжит пребывать в следственном изоляторе до 18 ноября. В СИЗО также останется бывший вице-губернатор региона Александр Уфимцев, вернувшийся в Россию после семи лет розыска по делу о мошенничестве.

«Трактор» и «Металлург»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл в домашнем матче уфимский «Салават Юлаев». Итог встречи — 2:1 в пользу черно-белых. Несколькими днями ранее челябинский клуб уступил «Авангарду», пропустив восемь шайб. А вот магнитогорский «Металлург» в поединке против нижнекамского «Нефтехимика» добился уникального результата. Он одержал победу со счетом 9:6 и впервые в своей истории в рамках КХЛ сумел забросить девять шайб за одну встречу.

У коммунального короля отобрали дома в Челябинске