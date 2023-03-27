Челябинец поделился поимкой щуки-гиганта. Фото

28 марта 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Мужчина выловил рыбу-гиганта на озере Смолино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку. Фотографией мужчина поделился в социальных сетях. Сергей Квашнин выложил кадр с уловом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О рыбалке упомянул лишь то, что она прошла на озере Смолино, которое находится на территории Челябинска. Ранее опытный рыбак рассказал URA.RU, где челябинцам искать крупный улов. Эксперт также уточнил, куда лучше ехать за конкретными видами рыб. Огромной щукой челябинец похвалился в социальных сетях фото: Сергей Квашнин в соцсети «ВКонтакте»

Рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку. Фотографией мужчина поделился в социальных сетях. Сергей Квашнин выложил кадр с уловом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О рыбалке упомянул лишь то, что она прошла на озере Смолино, которое находится на территории Челябинска. Ранее опытный рыбак рассказал URA.RU, где челябинцам искать крупный улов. Эксперт также уточнил, куда лучше ехать за конкретными видами рыб.