Мужчина выловил рыбу-гиганта на озере Смолино
Рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку. Фотографией мужчина поделился в социальных сетях.
Сергей Квашнин выложил кадр с уловом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О рыбалке упомянул лишь то, что она прошла на озере Смолино, которое находится на территории Челябинска.
Ранее опытный рыбак рассказал URA.RU, где челябинцам искать крупный улов. Эксперт также уточнил, куда лучше ехать за конкретными видами рыб.
Огромной щукой челябинец похвалился в социальных сетях
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