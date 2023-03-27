27 марта 2023

Челябинец поделился поимкой щуки-гиганта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, щука, рыба
Мужчина выловил рыбу-гиганта на озере Смолино Фото:

Рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку. Фотографией мужчина поделился в социальных сетях.

Сергей Квашнин выложил кадр с уловом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О рыбалке упомянул лишь то, что она прошла на озере Смолино, которое находится на территории Челябинска.

Ранее опытный рыбак рассказал URA.RU, где челябинцам искать крупный улов. Эксперт также уточнил, куда лучше ехать за конкретными видами рыб.

Огромной щукой челябинец похвалился в социальных сетях
Огромной щукой челябинец похвалился в социальных сетях

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Рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку. Фотографией мужчина поделился в социальных сетях. Сергей Квашнин выложил кадр с уловом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О рыбалке упомянул лишь то, что она прошла на озере Смолино, которое находится на территории Челябинска. Ранее опытный рыбак рассказал URA.RU, где челябинцам искать крупный улов. Эксперт также уточнил, куда лучше ехать за конкретными видами рыб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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