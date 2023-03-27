Пермяка оштрафовали за оскорбление Путина

28 марта 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Решение суда Константин Окунев исполнил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Перми оштрафовал местного общественного деятеля Константина Окунева за оскорбление президента России Владимира Путина. Высказывания пермяка в интернете квалифицировали как мелкое хулиганство и обязали выплатить 150 тысяч рублей, рассказали в службе судебных приставов. «Согласно выводам проведенной лингвистической экспертизы, в посте, размещенном в социальной сети, мужчина позволил себе оскорбить честь и достоинство главы государства и дать необоснованную негативную оценку его личностных качеств», — поясняется на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Приставы не называют фамилию пермяка, но отмечают, что подобное правонарушение пермяк совершал и раньше. В открытом доступе на сайтах судов Перми и края есть информация, что по ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ за оскорбления президента России судили политика Константина Окунева. Обжаловать решение он не смог, и как сообщают приставы, выплатил штраф.

Суд в Перми оштрафовал местного общественного деятеля Константина Окунева за оскорбление президента России Владимира Путина. Высказывания пермяка в интернете квалифицировали как мелкое хулиганство и обязали выплатить 150 тысяч рублей, рассказали в службе судебных приставов. «Согласно выводам проведенной лингвистической экспертизы, в посте, размещенном в социальной сети, мужчина позволил себе оскорбить честь и достоинство главы государства и дать необоснованную негативную оценку его личностных качеств», — поясняется на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Приставы не называют фамилию пермяка, но отмечают, что подобное правонарушение пермяк совершал и раньше. В открытом доступе на сайтах судов Перми и края есть информация, что по ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ за оскорбления президента России судили политика Константина Окунева. Обжаловать решение он не смог, и как сообщают приставы, выплатил штраф.