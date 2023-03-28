Предприниматель из ЯНАО предложил установить памятник героям СВО

В Ноябрьске (ЯНАО) предприниматель обратился к депутату заксобрания ЯНАО Надежде Гудковой с предложением установить в городе памятник героям СВО. Об этом политик рассказала в своем telegram-канале.
«Сегодня провела очень насыщенный прием. Отдельно хочу рассказать про задумку, с которой ко мне обратился предприниматель из Ноябрьска. Он предложил установить в городе памятник героям СВО», — поделилась Надежда Гудкова.
Она уточнила, что ямальский предприниматель общался по данному вопросу со своими бизнес-партнерами. Те, в свою очередь, поддержали идею и выразили готовность принять участие в разработке эскиза монумента, а также оказать финансовую поддержку. Со слов Гудковой, данная инициатива идеально встраивается в региональную патриотическую повестку.
Ранее URA.RU сообщало, что в августе прошлого года в Надыме (ЯНАО) появился памятник Защитникам Донбасса. Монумент установлен в сквере Миротворцев.
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