28 марта 2023
27 марта 2023

Предприниматель из ЯНАО предложил установить памятник героям СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, памятник свердлову, город екатеринбург, проспект ленина
Памятник героям СВО появится в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) предприниматель обратился к депутату заксобрания ЯНАО Надежде Гудковой с предложением установить в городе памятник героям СВО. Об этом политик рассказала в своем telegram-канале.

«Сегодня провела очень насыщенный прием. Отдельно хочу рассказать про задумку, с которой ко мне обратился предприниматель из Ноябрьска. Он предложил установить в городе памятник героям СВО», — поделилась Надежда Гудкова.

Она уточнила, что ямальский предприниматель общался по данному вопросу со своими бизнес-партнерами. Те, в свою очередь, поддержали идею и выразили готовность принять участие в разработке эскиза монумента, а также оказать финансовую поддержку. Со слов Гудковой, данная инициатива идеально встраивается в региональную патриотическую повестку.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе прошлого года в Надыме (ЯНАО) появился памятник Защитникам Донбасса. Монумент установлен в сквере Миротворцев.

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В Ноябрьске (ЯНАО) предприниматель обратился к депутату заксобрания ЯНАО Надежде Гудковой с предложением установить в городе памятник героям СВО. Об этом политик рассказала в своем telegram-канале. «Сегодня провела очень насыщенный прием. Отдельно хочу рассказать про задумку, с которой ко мне обратился предприниматель из Ноябрьска. Он предложил установить в городе памятник героям СВО», — поделилась Надежда Гудкова. Она уточнила, что ямальский предприниматель общался по данному вопросу со своими бизнес-партнерами. Те, в свою очередь, поддержали идею и выразили готовность принять участие в разработке эскиза монумента, а также оказать финансовую поддержку. Со слов Гудковой, данная инициатива идеально встраивается в региональную патриотическую повестку. Ранее URA.RU сообщало, что в августе прошлого года в Надыме (ЯНАО) появился памятник Защитникам Донбасса. Монумент установлен в сквере Миротворцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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