Предприниматель из ЯНАО предложил установить памятник героям СВО

Памятник героям СВО появится в Ноябрьске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) предприниматель обратился к депутату заксобрания ЯНАО Надежде Гудковой с предложением установить в городе памятник героям СВО. Об этом политик рассказала в своем telegram-канале.

«Сегодня провела очень насыщенный прием. Отдельно хочу рассказать про задумку, с которой ко мне обратился предприниматель из Ноябрьска. Он предложил установить в городе памятник героям СВО», — поделилась Надежда Гудкова.

Она уточнила, что ямальский предприниматель общался по данному вопросу со своими бизнес-партнерами. Те, в свою очередь, поддержали идею и выразили готовность принять участие в разработке эскиза монумента, а также оказать финансовую поддержку. Со слов Гудковой, данная инициатива идеально встраивается в региональную патриотическую повестку.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе прошлого года в Надыме (ЯНАО) появился памятник Защитникам Донбасса. Монумент установлен в сквере Миротворцев.