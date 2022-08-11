11 августа 2022
10 августа 2022

В ЯНАО установили памятник Защитникам Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, контрактники
Участникам спецоперации на Украине посвятили памятник в Надыме Фото:

В Надыме установили памятник Защитникам Донбасса. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Жаромских.

«Сегодня знаменательный день для нас, земляки: в Сквере Миротворцев установили памятник Защитникам Донбасса. Напомню, Сквер находится у торгового центра „Надым“», — рассказал жителям и гостям города мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО наградили за участие в спецоперации на Украине. Житель Губкинского Андрей Колосов получил медаль «За воинскую доблесть».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Одной из главных задач ее проведения глава государства Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса.

Памятник Защитникам Донбасса
Надпись на основании памятника
Фото установки памятника

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В Надыме установили памятник Защитникам Донбасса. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Жаромских. «Сегодня знаменательный день для нас, земляки: в Сквере Миротворцев установили памятник Защитникам Донбасса. Напомню, Сквер находится у торгового центра „Надым“», — рассказал жителям и гостям города мэр. Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО наградили за участие в спецоперации на Украине. Житель Губкинского Андрей Колосов получил медаль «За воинскую доблесть». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Одной из главных задач ее проведения глава государства Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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