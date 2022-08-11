В ЯНАО установили памятник Защитникам Донбасса. Фото

12 августа 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Участникам спецоперации на Украине посвятили памятник в Надыме Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Надыме установили памятник Защитникам Донбасса. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Жаромских. «Сегодня знаменательный день для нас, земляки: в Сквере Миротворцев установили памятник Защитникам Донбасса. Напомню, Сквер находится у торгового центра „Надым“», — рассказал жителям и гостям города мэр. Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО наградили за участие в спецоперации на Украине. Житель Губкинского Андрей Колосов получил медаль «За воинскую доблесть». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Одной из главных задач ее проведения глава государства Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса. Памятник Защитникам Донбасса Дмитрий Жаромских Надпись на основании памятника Дмитрий Жаромских Фото установки памятника Дмитрий Жаромских

В Надыме установили памятник Защитникам Донбасса. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Жаромских. «Сегодня знаменательный день для нас, земляки: в Сквере Миротворцев установили памятник Защитникам Донбасса. Напомню, Сквер находится у торгового центра „Надым“», — рассказал жителям и гостям города мэр. Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО наградили за участие в спецоперации на Украине. Житель Губкинского Андрей Колосов получил медаль «За воинскую доблесть». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Одной из главных задач ее проведения глава государства Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса.